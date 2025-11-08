コンサドーレ札幌は7日、クラブOBで関連会社「まちのミライ」の代表取締役社長である河合竜二氏（47）が12月12日付でGMに就任することを発表した。同役職は前代表取締役GMの三上大勝氏（54）が務めていたが、今年3月に退任していた。

河合氏は横浜を経て11年に札幌に加入し、18年に現役引退するまでDFとして活躍し、主将も歴任した。引退後はフロント入りし、チームの広報活動などにも尽力した。河合新GMは「僕しかいないだろうなと思っていた。現役時代に闘将というあだ名がついていました。熱い気持ちでクラブのために尽力したい」と意気込んだ。

今年1月に就任したクラブの石水創代表取締役社長は「今回の順位や編成を考えるとGM職はクラブにとって必要と再認識した」と説明。人選については「理由は3つある。（1）クラブ愛、（2）人格者であること、（3）覚悟」とし、期待を寄せた。河合新GMは「徹底的に戦えるようにし、練習から質の高い練習をさせることが僕の仕事。そして来季は期待に応えられる選手編成になる」と展望を口にした。

チームは残り3試合を残しJ1昇格の可能性が消滅しており、26〜27年シーズンの昇格を目指し、闘将に再建を託す。（青木 一平）