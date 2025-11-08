Snow Manの深澤辰哉（33）が7日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（後7・00）に出演。ゲストで出演した俳優が高校の先輩だと告白した。

今回は「それスノフレンドパーク3時間SP」と題して放送され、俳優の妻夫木聡、女優の波瑠ら豪華ゲスト陣が登場した。

「ランダムに出るネズミを退治せよ！チュチュバスターズ」では4000点を獲得すると金貨1枚がもらえるルールとなっており、波瑠が主演を務める金曜ドラマ「フェイクマミー」チームで参戦した向井康二が「女性がね、このチーム多いんで。3000点でいけないかなって。支配人」と交渉した。

だが、“支配人”の深澤は「あ〜ごめんなさい、無理です。それは」と即答。考える素振りもなく拒否されたことに思わず腰を抜かした向井。すると、同チームの俳優・中村蒼が「どうなってんだぁ…」と納得できない心境を小声で発した。

深澤は「女性の分は…」と言い出したところで、中村が何かを言っていたことに気づき「はい?えっ…何ですか?」と確認。中村が「後輩だろぉ」と、深澤の左胸に拳を当てた。

出演者たちは中村が年齢的な先輩だと思ったようで「キャラが…」と爆笑。しかし、深澤は「そうなんです。あのー…高校の後輩なんです。僕が」と、中村が高校の先輩であることを明かした。これにはメンバーらスタジオも「えぇー!?」と衝撃を受けていた。