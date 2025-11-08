¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¡¡SP¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤â¡Ä¥¹¥Ô¥ó¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤â¥ß¥¹¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÀïNHKÇÕÂè1Æü¡Ê2025Ç¯11·î7Æü¡¡Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬98¡¦58ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ100ÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢SP¤Ç¤ÏÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ÍÎÏ¸õÊä¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡Ê20¡Ë¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê23¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î71¡¦52ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3°Ì¤È1¡¦52ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ô¥ó¤Î¥ß¥¹¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¹¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Éã¡¦ÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤¬¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸°»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤Ï½øÈ×¤ÎÂÂØ¤¨¥¥ã¥á¥ë¥¹¥Ô¥ó¡£²óÅ¾¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤º¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥Ô¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢µ¬Äê¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó1¤Ä¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î0ÅÀ¡£¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Á´¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤âº®Íð¤·¡Ö½Å¿´¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¤¿¡×¤È¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¥ì¥Ù¥ë3¤ÎÉ¾²Á¡£ºÇ¹âÆñÅÙ¤Î4¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Î¥ß¥¹¤Ç100ÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÉ½¾´Âæ¾ïÏ¢¤Î°ÕÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢4¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï½ÐÍè±É¤¨É¾²Á¡ÊGOE¡Ë¤Ç3ÅÀÂæ¤ò°ú¤½Ð¤¹´°àú¤Ê½ÐÍè¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÂÑ¤¨¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎGP½é¿Ø¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤Ç¡Ö¤Þ¤À1ÀïÌÜ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡Îä¤ä´À¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿GP¥·¥ê¡¼¥º¡£8Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ¶Ê¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥Ú¥é¶Ê¡Ö¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤òÉñ¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ºÁ´¤Æ¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¡ÊÍ×ÁÇ¡Ë¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁ´ÂÎÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿¤Ó¿¤Ó³ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¡¢ÁáµÞ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£