¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡G1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡¡ºÇ½ªÆü¡Û³ý¸¶Íªµª¤¬Ãæ¿´¡¡¾¡¤Æ¤Ðº£Ç¯¤Î¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¡¡µ¤¹ç¤ÇÆ¨¤²¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÏÈ¤Ê¤ê¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£¸¶ÅÄ¤Î²ÃÂ®´¶¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ý¸¶¤âÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë½ÐÂ¤Ï¤¢¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ðº£Ç¯¤Î¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤ÎÂç°ìÈÖ¡£µ¤¹ç¤Ç²¿¤¬²¿¤Ç¤âÆ¨¤²¤ë¡£¸¶ÅÄ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤éº¹¤·¤è¤ê¤â·þ¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤ä¤ê¹ç¤¨¤ÐÄÚ°æ¡¢ÃæÅç¤Ëº¹¤·¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£´ÝÌî¡¢¾åÅÄ¤ÏÅ¸³«ÂÔ¤Á¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡4ÆüÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤éÄ¾Àþ¤Î¼å¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¥Ú¥é¡¢À°È÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Á´¿¶¤ê¤¹¤ì¤Ð½ÐÂ¤ÏÈ´·²¡£¤Ç¤â¿¤Ó¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Àè¤Ë²ó¤ì¤ÐËÍ¤Î¾¡¤Á¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤À¤È¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅ·Ì¿¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£Á´Éô¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤È¤¤¤¦¤è¤êÃæ´ÖÂ®¤¬¤¤¤¤¡£¥³¡¼¥¹¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿åÌÌ¼¡Âè¡£
¡¡¡ã3¡äÃæÅç¹§Ê¿¡¡¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¸µ¡¹ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÄ¾Àþ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Þ¸¶·¯¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤³¤ï¤´¤ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã4¡äÄÚ°æ¹¯À²¡¡Äñ¹³¤·¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤ëÊý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤ºÃæ·ø¾å°Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ²¡¤·´¶¤¬¤¤¤¤¡£¹¬ºÈ¤µ¤ó¤ò½ü¤±¤Ð¿¤Ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä´ÝÌî°ì¼ù¡¡´°Á´¤Ê½ÐÂ·¿¡£Ä¾Àþ¤âÉÍÌîÃ«¤µ¤ó¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã6¡ä¾åÅÄÎ¶À±¡¡¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¡£Ä¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¡£Ãæ·ø¾å°Ì¤¯¤é¤¤¡£Å¸³«¤òÆÍ¤±¤ëÂ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¡£