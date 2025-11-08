米情報サイト「トレード・ルーマーズ」は６日（日本時間７日）、トップＦＡ選手５０人のリストを発表した。日本人トップは４位の村上宗隆内野手（２５）で、年俸３４億５０００万円。予想される移籍先には、メッツなどが挙がった。西武の今井達也投手（２７）は７位の高評価。巨人の岡本和真内野手（２９）は１９位、カブスからＦＡになった今永昇太投手（３２）は２２位に入った。

メジャー移籍を目指すＮＰＢトップ選手への、期待の高さが明らかになった。「トレード・ルーマーズ」は、毎年２５〜３０発を期待されるタッカー、ビシェットに次ぎ、村上を野手で３番目に位置づけた。今季、大谷を上回り、ナ・リーグ２冠に輝いたシュワバー（９位）より高い評価で、予想契約は８年総額１億８０００万ドル（約２７６億円）。平均年俸３４億５０００万円は今季推定年俸６億円から約５・７倍にもなる。

同サイトは「メジャーで三塁を本当に守れるのかという疑問はあるが、それはあまり重要でないかもしれない。入札を狙う球団が求めているのは、彼のケタ外れのパワー」とし、他の選手にはない２５歳という年齢が最大の武器と指摘。「２０代後半と３０代前半をまるごと買える点が最大の魅力」強調し、移籍先候補にメッツ、Ｒソックス、ヤンキース、エンゼルス、パドレス、マリナーズなどを挙げた。この日、三塁手・マンシーの残留を発表したドジャースは、一塁にフリーマン、ＤＨには大谷がいるため、参戦しない可能性が高いとした。

右の大砲・岡本は１９位と順位こそ高くないが、「三振が非常に少なく、打率は安定。バランスの取れた打者」と紹介。中軸候補で三塁と一塁を守れる柔軟性が、現地では好意的に捉えられている。６月で２９歳という年齢のため大型契約は望めないが、それでも「５年総額７０００〜８０００万ドル（約１０７〜１２３億円）が現実的」と１年平均２０億円規模。候補球団にはパドレス、Ｄバックス、パイレーツ、カブスのほか、マリナーズ、ブルージェイズなどが並んだ。

投手では、西武がポスティングに向けて最終調整中の今井が７位でトップ１０入り。１６０キロの球速に加え、３年連続１６０投球回以上のタフさと高い空振り率を誇り、「２２年のブレイク以降、ＮＰＢで最も信頼できる先発投手の一人」と絶賛。年齢的にこれから最盛期を迎えるとし、「ローテ中位格ながら、制球次第で２番手格にも化けうる」と続け、ドジャースなどを有力球団に挙げた。

ＭＬＢではサラリーキャップ（年俸総額に上限を設ける制度）導入を巡って労使協議が続いており、締結されないまま２６年シーズン終了後のロックアウト（施設閉鎖）が有力視されている。その間の給与が“無駄払い”になる可能性があっても、有望日本人選手は、長期契約を通じてリスクを上回る投資対象となっている。

〇…米スポーツ専門局ＥＳＰＮも同日、ウェブサイトでＦＡランクを発表した。トップは同じくタッカーで、日本人トップは今井で５位。６年総額１億３５００万ドル（約２０７億円）との契約予想だった。村上は１０位で５年８０００万ドル（約１２３億円）とやや控えめな規模。米国で２シーズンの実績がある今永は２０位で３年４３５０万ドル（約６７億円）、２１位の岡本は３年３６００万ドル（約５５億円）で、それぞれ名を連ねた。