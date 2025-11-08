【昭和の実話】養母の家で「傘を買って」と言えない少女は仲間はずれに…彼女を救った友人の“消えない絆”【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。彼女が2021年12月から執筆した『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後に電子書籍が発売。読者からは「どんな境遇にいようとも、人のせいにしない自分の責任というキヨさんの生き方に、とても感銘を受けました」など感動の声が続出している。
本作は、ゆっぺさんの祖母・キヨさんの幼少期からの実話だ。ある日突然父を亡くしたキヨは、叔母(父の妹)夫婦の養子となる。最初はたくさんご飯が食べられる新しい環境を喜んでいたが、徐々に叔母（養母）からの家庭内いじめがエスカレート。さらに学校でもいじめられるようになる。
養母宅で傘を買ってほしいと言い出せなかった描写について、ゆっぺさんは「気の利かない人なので学校で傘が必要だということにも気づかなかったのではないか」と語る。買ってもらえないキヨは、消しゴムも消しカスを集めて再利用し、ノートも消しゴムで消しては繰り返し使っていたそうだ。
■「遠い出稼ぎの地でも心の支えに」…運命的な再会
傘を持っていないことで仲間はずれにされたキヨさんを助けてくれた女の子と、成長して再会する運命的な出来事が作中で描かれている。キヨさんはこの時のことを、「もう80年以上前の出来事なのに、今も鮮明に覚えている」と話していたという。仲間はずれから救ってくれただけでなく、遠い出稼ぎの地でも心の支えになってくれたそうだ。
ゆっぺさんが漫画を描く際に「絶対必要」なものは、コーヒー。「集中したいときは、YouTubeで『集中できる音楽』を流したりしています」と明かした。
実母に捨てられ、家庭内や学校でのいじめに耐えるなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。どんな状況下でも常に前向きだった彼女の生き方に、感銘を受ける人は多いはずだ。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみてほしい。
