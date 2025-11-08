ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:03）（日本時間03:03）
ダウ平均 46674.15（-238.15 -0.51%）
ナスダック 22698.45（-355.54 -1.54%）
CME日経平均先物 49800（大証終比：-510 -1.03%）
欧州株式7日終値
英FT100 9682.57（-53.21 -0.55%）
独DAX 23569.96（-164.06 -0.69%）
仏CAC40 7950.18（-14.59 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.535（-0.021）
10年債 4.069（-0.014）
30年債 4.680（0.000）
期待インフレ率 2.277（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.016）
英 国 4.466（+0.033）
カナダ 3.157（+0.053）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.57（+0.14 +0.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4005.90（+14.90 +0.37%）
ビットコイン（ドル）
102450.88（+1370.22 +1.36%）
（円建・参考値）
1568万4205円（+209767 +1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式7日（NY時間14:03）（日本時間03:03）
ダウ平均 46674.15（-238.15 -0.51%）
ナスダック 22698.45（-355.54 -1.54%）
CME日経平均先物 49800（大証終比：-510 -1.03%）
欧州株式7日終値
英FT100 9682.57（-53.21 -0.55%）
独DAX 23569.96（-164.06 -0.69%）
仏CAC40 7950.18（-14.59 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.535（-0.021）
10年債 4.069（-0.014）
30年債 4.680（0.000）
期待インフレ率 2.277（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.016）
英 国 4.466（+0.033）
カナダ 3.157（+0.053）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.57（+0.14 +0.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4005.90（+14.90 +0.37%）
ビットコイン（ドル）
102450.88（+1370.22 +1.36%）
（円建・参考値）
1568万4205円（+209767 +1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ