ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は２３８ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間14:03）（日本時間03:03）
ダウ平均　　　46674.15（-238.15　-0.51%）
ナスダック　　　22698.45（-355.54　-1.54%）
CME日経平均先物　49800（大証終比：-510　-1.03%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9682.57（-53.21　-0.55%）
独DAX　 23569.96（-164.06　-0.69%）
仏CAC40　 7950.18（-14.59　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.535（-0.021）
10年債　 　4.069（-0.014）
30年債　 　4.680（0.000）
期待インフレ率　 　2.277（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.666（+0.016）
英　国　　4.466（+0.033）
カナダ　　3.157（+0.053）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.57（+0.14　+0.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4005.90（+14.90　+0.37%）

ビットコイン（ドル）
102450.88（+1370.22　+1.36%）
（円建・参考値）
1568万4205円（+209767　+1.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ