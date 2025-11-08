テレビ朝日が7日、大みそかの年越し番組を発表した。「ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP」「ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP」の2本立てで、午後5時から深夜1時まで8時間ぶっとおし。長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が7年連続で大みそかを盛り上げていく。

華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にするザワつくトリオによるトークが人気の「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）。その大みそか版「ザワつく！大晦日」が2019年から毎年放送されており、ここ4年は民放でトップの世帯視聴率を獲得。年の瀬の人気コンテンツとなっている。

「ザワつく！大晦日」ブロックでは例年通り、超豪華ゲストを迎え多彩なゲーム、クイズ、トークで盛り上がっていく。だが、今回は前代未聞の試みにも挑戦する。ザワつくトリオはもちろん、同局ならではの豪華俳優陣が次々と登場するスペシャルドラマを制作することが決定。タイトルは「高嶋ちさ子殺人事件」。ストーリー、3人の役柄、豪華ゲスト俳優陣の顔ぶれなどは今後発表予定で、大きな注目を集めそうだ。