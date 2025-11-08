そのデニムもう古いかも！【GU】40・50代の垢抜け♡「おすすめジーンズ」

世界的ブームが長く続いているからこそ、シルエットを更新しないと古臭く見えるかも。今回は【GU（ジーユー）】から、40・50代コーデが垢抜けそうな「おすすめジーンズ」をご紹介。フェミニンスタイルを楽しめるフレアジーンズや、クラシカルな雰囲気をまとえるストレートデニムが登場。スタッフさんの着こなし術もぜひ参考にして。

フェミニンスタイルを楽しめるフレアジーンズ

【GU】「スリムフレアジーンズ」\2,990（税込）

膝から裾にかけて、ほんのり広がるフレアシルエットが特徴。歩くたびに裾が揺れてフェミニンなムードを演出します。スッキリときれいめに着こなしやすく、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそう。脚長効果も期待できます。

デニムコーデが垢抜けるレイヤードスタイル

スタッフさんのようにワンピースをレイヤードすれば、いつものデニムコーデも雰囲気がガラリとチェンジ。ボリューム感のあるワンピースもフレアシルエットがきれいなジーンズなら、バランスよく着こなせそうです。気になる部分をふわっとカバーできるため、パンツスタイルに自信がないミドル世代も挑戦しやすいかも。

クラシカルな雰囲気をまとえるストレートデニム

【GU】「ハイライズストレートジーンズ」\2,990（税込）

クラシック回帰の流れから、ジーンズの王道とも言えるストレートシルエットが再注目。スキニージーンズ派のミドル世代も挑戦しやすく、簡単に今っぽくこなれた印象を与えられそうです。公式オンラインストアで「ハイライズデザインなのでトップスをインすればすっきりした印象に」と紹介されているように、スタイルアップも狙えます。

爽やかに垢抜けるデニムオンデニム

最旬スタイルを楽しみたいなら、デニムオンデニムがおすすめ。ケーブルニットブルゾンを重ねれば、ほっこり可愛い秋コーデが完成。ライトブルーが爽やかに映えて、ダークトーンで重くなりがちな秋コーデもグッと垢抜けた印象に仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：mana.i