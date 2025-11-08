¹â»Ô¼óÁê¤¬½¢Ç¤¸å½é¤ÎËÜ³ÊÏÀÀï¡¡½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ»Ï¤Þ¤ë
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤«¤é½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÏÀÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ËÜ¾±ÃÎ»ËµÄ°÷¡§
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë»¿À®¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â»ýÏÀ¤Ï»¿À®¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò¡ËÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¡¢º£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æâ³Õ¤È¤·¤Æ¡¢Â¨¸úÀ¤¬¤¢¤êÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼¨¤¹·ÐºÑÂÐºö¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ë¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ±Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹õ´äµÄ°÷¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬°Ñ°÷²ñ¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢7Æü¸áÁ°3»þ¤«¤éÊÙ¶¯²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¹õ´ä±§ÍÎµÄ°÷¡§
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ËÄ«3»þ¤«¤é½É¼Ë¤«¤é¸øÅ¡¤Ë°Ü¤é¤ì¤Æ¥ì¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ìò½ê¤Î¿¦°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ñ¤Î·ÙÈ÷¤ä±Ò»ë¤ÎÊý¡¹¡¢Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢100¿Í¤°¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Ê½É¼Ë¤Ç¡ËÅúÊÛ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÅúÊÛ½ñ¤¬¡Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤ª¤ª¤à¤Í3»þ¤´¤í¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢3»þ¤Ë¸øÅ¡¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èë½ñ´±¡¢¤½¤·¤Æ½É¼Ë¤«¤é¸øÅ¡¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿SP¤µ¤ó¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤ÌÀ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÊÄ£¿¦°÷¤«¤é¡ÖÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï10Æü¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£