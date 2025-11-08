ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は３６６ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:00）（日本時間02:00）
ダウ平均　　　46545.88（-366.42　-0.78%）
ナスダック　　　22586.02（-467.97　-2.03%）
CME日経平均先物　49810（大証終比：-500　-1.00%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9682.57（-53.21　-0.55%）
独DAX　 23569.96（-164.06　-0.69%）
仏CAC40　 7950.18（-14.59　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.535（-0.021）
10年債　 　4.068（-0.016）
30年債　 　4.679（-0.001）
期待インフレ率　 　2.276（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.666（+0.016）
英　国　　4.466（+0.033）
カナダ　　3.153（+0.049）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.79（+0.36　+0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4026.00（+35.00　+0.88%）

ビットコイン（ドル）
101000.50（-80.16　-0.08%）
（円建・参考値）
1545万9137円（-12269　-0.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ