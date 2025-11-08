ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３６６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間13:00）（日本時間02:00）
ダウ平均 46545.88（-366.42 -0.78%）
ナスダック 22586.02（-467.97 -2.03%）
CME日経平均先物 49810（大証終比：-500 -1.00%）
欧州株式7日終値
英FT100 9682.57（-53.21 -0.55%）
独DAX 23569.96（-164.06 -0.69%）
仏CAC40 7950.18（-14.59 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.535（-0.021）
10年債 4.068（-0.016）
30年債 4.679（-0.001）
期待インフレ率 2.276（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.016）
英 国 4.466（+0.033）
カナダ 3.153（+0.049）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.79（+0.36 +0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4026.00（+35.00 +0.88%）
ビットコイン（ドル）
101000.50（-80.16 -0.08%）
（円建・参考値）
1545万9137円（-12269 -0.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
