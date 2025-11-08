　8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比690円安の4万9620円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては656.37円安。出来高は1万2008枚となっている。

　TOPIX先物期近は3272.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49620　　　　　-690　　　 12008
日経225mini 　　　　　　 49620　　　　　-690　　　244076
TOPIX先物 　　　　　　　3272.5　　　　 -21.5　　　 10528
JPX日経400先物　　　　　 29545　　　　　-200　　　　 891
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　　-7　　　　 597
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース