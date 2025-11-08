日経225先物：8日2時＝690円安、4万9620円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比690円安の4万9620円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては656.37円安。出来高は1万2008枚となっている。
TOPIX先物期近は3272.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49620 -690 12008
日経225mini 49620 -690 244076
TOPIX先物 3272.5 -21.5 10528
JPX日経400先物 29545 -200 891
グロース指数先物 690 -7 597
東証REIT指数先物 売買不成立
