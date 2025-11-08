西武が国内ＦＡ（フリーエージェント）権の行使を表明した日本ハム・石井一成内野手（３１）を本格的に調査することが７日、分かった。３年契約をベースとした好条件を用意し、１３日の交渉解禁に備えるもようだ。

石井は作新学院から早大を経て、１６年ドラフト２位で日本ハム入団。２４年に国内ＦＡ権を取得したが、昨オフは行使せず残留していた。今季守った二塁のほか、遊撃や三塁の経験も豊富。打撃の評価も高く、推定年俸４０００万円で人的補償を伴わないＣランクとみられることも大きな魅力だ。

西武の二塁手は今季、滝沢、山村、仲田らがしのぎを削ったが、二塁手の打率は守備位置別ワーストの２割６厘。遊撃の源田も打率２割９厘と不振に苦しみ、“打てる内野手”の補強は急務となっていた。

石井はこの日、ＦＡ行使の手続きを行い、エスコンで「他の球団の評価も聞いてみたいという思いで提出させてもらった」と話した。日本ハムからは複数年契約で強く慰留されている石井は「残りたい気持ちもある」とした上で、来季の希望について「一番は出場機会。試合に出られないと面白くないので」と強調した。内野が手薄な西武は調査を本格化させ、３年契約を基本とした条件を用意する見通し。万能内野手の獲得に動く公算が大きくなった。