¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬DHÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç3ÅÙÁª¤Ð¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈºÇÂ¿Áª½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè·îÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤Î¥ÊºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡ËÈ¯É½¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤¬¡È·èÁªÅêÉ¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ï¡¢ÂÇ·â¤Î¤ß¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤Î¡¢Åêµå¤Ï²ÃÌ£¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£³ÆµåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬DHÉôÌç¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò²¡¤·¤Î¤±Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¥ÊºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Ï10·î29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï·ã¤·¤¤¥¥ó¥°Áè¤¤¤ò±é¤¸¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55È¯¤òÊü¤Ä¤â1ËÜº¹¤ÇÇÔ¤ì¤Æ3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂÇÅÀ¤â¼ç¤Ë2ÈÖ¤Ç3¡¢4ÈÖ¤âÂÇ¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤Ï30ÅÀº¹¤¬¤Ä¤¡¢2´§¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÂÇÅÀ°Ê¾å¤ËÂç»ö¡£½ÐÎÝ¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼ç¤Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£21Ç¯¤Î96»Íµå¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î109»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£µåÃÄÎòÂå2°Ì¤Î146ÆÀÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤òÂ¤·¤¿OPS¤Î1.014¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¡£ÆÃ¤ËOPS¤Ï¶áÇ¯¤ÎÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î.928¤Ë¤ÏÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£°ÂÂÇ¿ô¤äÂÇÎ¨¡¢Ä¹ÂÇ¤Î¿ô¤äÅðÎÝ¤Ç¤âÂçÃ«¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÏÌµÍý¤Ë°ÂÂÇ¤òÁÀ¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÁªµå´ã¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ2ÃÊ³¬¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤·¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÇDHÉôÌç¤ÇÁè¤¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤ÎÉ½¾´¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¡£Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ²ñ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¥ê¡¼¥°MVP¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¯¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2ÅÙ¤ÎÉ½¾´¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢MVPÅêÉ¼¤Ï6·î¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Åö½é¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¸Â¤é¤ì¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤³¤½1¾¡1ÇÔ¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨2.87¤Ç¡¢47²ó¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ40¡¢62Ã¥»°¿¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ê¤é¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î7ÅÙ¤Ë¼¡¤°Ã±ÆÈ2°Ì¤Î¼õ¾Þ²ó¿ô¤È¤Ê¤ë¡£13Æü¤Ï¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡¢¥ª¡¼¥ëMLB¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤¬°ìÀÆ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÎò»ËÅª¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¢¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡¡80Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¼«¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÎòÂåºÇÂ¿¼õ¾Þ¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Î12ÅÙ¤Ç¡¢DHÉôÌç¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î7ÅÙ¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ÎÂ¾¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢ã¥Þ¥ó¥·¡¼¡õ¥Ù¥·¥¢»ÄÎ±¢ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»°ÎÝ¼ê¥Þ¥ó¥·¡¼¤ËÇ¯Êð1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯3000Ëü±ß¡Ë¡¢µß±çº¸ÏÓ¥Ù¥·¥¢¤ËÇ¯Êð355Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4300Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÍèµ¨·ÀÌó¤ÎÁªÂò¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£35ºÐ¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ïº£µ¨100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.243¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£29ºÐ¤Î¥Ù¥·¥¢¤Ï68»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡2ÇÔ¡¢5¥»¡¼¥Ö26¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.02¡£²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½Ð¾ìÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤¿¡£