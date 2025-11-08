【ロアリブ】ホリデー限定香水「ラブワージィ」で心ときめく冬を

「自然と調和する未来」を掲げるスキンケア＆フレグランスブランド【ROAlív（ロアリブ）】から、ホリデーシーズンを彩る限定香水「マインドセンス ラブワージィ」が2025年11月20日(木)に登場します。果実の甘やかさと優美な花々が重なり合う幻想的なグリーンフローラルノートが印象的。冬の街に似合う、透明感とあたたかみを兼ね備えた香りで、あなたの毎日にそっと愛を灯してくれます。

甘く優雅な“ラブワージィ”の香り

マインドセンス ラブワージィ

新作「マインドセンス ラブワージィ」は、“愛するに値するもの”というメッセージを込めたフレグランス。

瑞々しい果実のトップノートから、花々が咲き誇るミドルノートへと移ろい、最後にやさしく包み込むような余韻を残します。

100%植物由来エタノールを使用し、ナチュラルながらも奥行きのある香り立ちが魅力。20mL 3,960円（税込）で、数量限定のオードパルファンです。

ホリデー限定♡山口奈津さんコラボギフト

今回の限定発売では、人気イラストレーター・山口奈津さんとのコラボレーションによる特別ラッピングが登場。

水彩と墨の繊細なタッチで描かれたイラストは、ぬくもりとときめきを感じさせるホリデームード満点のデザイン。

期間中（11月20日～12月25日）、直営店または公式オンラインショップで税込7,700円以上購入した方には「オリジナルミラー＆ワッペンシールセット」のプレゼントも。

贈る人にも、自分にも。香りで愛をまとう冬

ホリデーシーズンは、誰かを想う気持ちがいっそう輝く季節。「マインドセンス ラブワージィ」は、そんな心の温度を映すように、甘くやさしい香りで包み込んでくれます。

大切な人へのギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。香りがもたらす穏やかな幸福感を、ROAlívの限定フレグランスで感じてみてください。

あなたの冬に、そっと愛の記憶を残してくれるはずです。