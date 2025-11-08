【今日の献立】2025年11月8日(土)「豚バラ肉とニラのチャプチェ風」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚バラ肉とニラのチャプチェ風」 「エノキのせ中華冷や奴」 「カボチャの煮物」 の全3品。
ピリッとした辛さがアクセントのチャプチェに中華風の冷や奴、ホッとする味の煮物です。
【主菜】豚バラ肉とニラのチャプチェ風
フライパン1つで出来る、お手軽レシピ。ご飯にのせて丼にしても良いですよ。
調理時間：15分
カロリー：473Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
春雨 80g
ニラ 1束
ニンジン 1/4本 卵 2個
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
豆板醤 少々
白ゴマ 少々
ゴマ油 小さじ1
ニラは根元を切り落とし、長さ5cmに切る。ニンジンは皮をむき、薄い短冊切りにする。卵は溶いておく。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. 豚バラ肉の色が変わったら、ニンジンを入れて炒め合わせる。油が回ったら春雨、ニラ、炒り卵の順に入れ、混ぜ合わせた＜調味料＞を加える。
3. ザッと混ぜ合わせたら器に盛り、白ゴマを振る。
【副菜】エノキのせ中華冷や奴
しっかり味のエノキを豆腐にのせた、いつもとはちょっと違う冷や奴です。
調理時間：5分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
絹ごし豆腐 1/2丁
酒 大さじ1
しょうゆ 少々
塩 少々
顆粒チキンスープの素 小さじ1
細ネギ (刻み)少々
ラー油 少々
ゴマ油 小さじ1
2. 絹ごし豆腐に(1)をのせて細ネギ、ラー油をかける。
【副菜】カボチャの煮物
しっかり味なのでお弁当にもオススメ。粗熱を取る事で味が含み、より美味しくなります。
調理時間：20分
カロリー：274Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1.5
薄口しょうゆ 大さじ1.5
だし汁 200ml
カボチャは面取りをすると煮崩れしにくいです。むいた皮はみそ汁やかき揚げ等に入れると良いですよ。
煮物は冷める時に具材に味が入りますので、煮上がってすぐより少しおいた方が、より美味しくなりますよ。
ピリッとした辛さがアクセントのチャプチェに中華風の冷や奴、ホッとする味の煮物です。
【主菜】豚バラ肉とニラのチャプチェ風
フライパン1つで出来る、お手軽レシピ。ご飯にのせて丼にしても良いですよ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：473Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)100g
春雨 80g
ニラ 1束
ニンジン 1/4本 卵 2個
＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
豆板醤 少々
白ゴマ 少々
ゴマ油 小さじ1
【下準備】豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。春雨は袋の表示通りにフライパンでゆで、ザルに上げて水気をきる。食べやすいように、3等分程度に切る。
©Eレシピ
ニラは根元を切り落とし、長さ5cmに切る。ニンジンは皮をむき、薄い短冊切りにする。卵は溶いておく。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を熱し、溶き卵を入れて炒り卵を作り、いったん取り出す。フライパンをサッと拭き取り、豚バラ肉を中火で炒める。
©Eレシピ
2. 豚バラ肉の色が変わったら、ニンジンを入れて炒め合わせる。油が回ったら春雨、ニラ、炒り卵の順に入れ、混ぜ合わせた＜調味料＞を加える。
©Eレシピ
3. ザッと混ぜ合わせたら器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
【副菜】エノキのせ中華冷や奴
しっかり味のエノキを豆腐にのせた、いつもとはちょっと違う冷や奴です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）エノキ 1袋
絹ごし豆腐 1/2丁
酒 大さじ1
しょうゆ 少々
塩 少々
顆粒チキンスープの素 小さじ1
細ネギ (刻み)少々
ラー油 少々
ゴマ油 小さじ1
【下準備】エノキは石づきを切り落として長さを3等分に切り、根元は食べやすい大きさに分ける。絹ごし豆腐は半分に切って器に盛る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を熱し、エノキを中火で炒める。酒を加えて蓋をし、1分蒸し焼きにしたらその他の＜調味料＞の材料を加えて汁気がなくなるまで炒める。
©Eレシピ
2. 絹ごし豆腐に(1)をのせて細ネギ、ラー油をかける。
©Eレシピ
【副菜】カボチャの煮物
しっかり味なのでお弁当にもオススメ。粗熱を取る事で味が含み、より美味しくなります。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：274Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）カボチャ 1/4個
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1.5
薄口しょうゆ 大さじ1.5
だし汁 200ml
【下準備】カボチャは種とワタを取り、皮を所々削ぎ落としてひとくち大に切る。
©Eレシピ
カボチャは面取りをすると煮崩れしにくいです。むいた皮はみそ汁やかき揚げ等に入れると良いですよ。
【作り方】1. 鍋に＜調味料＞の材料を加え、ひと煮たちしたらカボチャの皮を下にして加える。落とし蓋をして、弱めの中火で15分煮る。火が通ったら粗熱を取り、器に盛る。
©Eレシピ
煮物は冷める時に具材に味が入りますので、煮上がってすぐより少しおいた方が、より美味しくなりますよ。