ハイテクの売りなど目立ち、米株は軟調＝米国株序盤

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックともにマイナス圏。　前日比は、ダウ工業株３０種平均が７６．０７ドル安の４万６８３６．２３ドル、ナスダック総合指数が２７２．５８安の２万２７８１．４１。

　今日の米株式市場は全般に軟調。リスク警戒の動きが広がっている。時間外での動きから寄り付きからマイナス圏推移となったダウ平均は、２６０ドル安から１００ドル安前後まで戻してきており、一時に比べると売りが収まった。

　ハイテクの下げが目立つ中でナスダックは軟調。マグニフィセントセブンはアップルを除いてマイナス圏。半導体の売りが全般に目立つ中でエヌビディアは２．９％安と下げている。テスラも２．７％安、アルファベットも売りが目立つ展開。

　半導体全体の下げが目立つ中でＡＭＤは３．８％安と下げが厳しい。

　その他個別株では決算が強かったエクスペディア、アファームなどが強い。

　ダウ平均は上昇１５銘柄、下降１５銘柄とまちまち。塗料会社シャーウィン・ウィリアムズ、石油メジャーシェブロンなどが強い、上記エヌビディア以外では、産業機械のキャタビラー、コンピューターのＩＢＭなどが軟調。


アファーム・ホールディングス＜AFRM＞　71.09（+5.13　+7.78%）
エクスペディア・グループ＜EXPE＞　256.89（+37.19　+16.93%）
アップル＜AAPL＞　271.27（+1.50　+0.56%）
アルファベットC＜GOOG＞　277.92（-7.43　-2.60%）
アルファベットA＜GOOGL＞　277.35（-7.40　-2.60%）
テスラ＜TSLA＞　432.22（-13.69　-3.07%）
エヌビディア＜NVDA＞　182.05（-6.04　-3.21%）
ＡＭＤ＜AMD＞　228.35（-9.36　-3.94%）
イーライリリー＜LLY＞　913.68（-23.76　-2.53%）
シャーウィン＜SHW＞　339.69（+6.03　+1.81%）
キャタピラー＜CAT＞　 557.44（-12.34　-2.17%）　
シェブロン＜CVX＞　155.99（+3.05　+1.99%）　
ＩＢＭ＜IBM＞　306.12（-6.30　-2.02%）


MINKABU PRESS