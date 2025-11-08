W杯出場王手のベルギー代表が11月のメンバー発表！ 負傷のデ・ブライネは選外、プレミア組のドクやトロサールら招集
ベルギーサッカー協会（RBFA）は7日、11月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むベルギー代表メンバーを発表した。
ここまでW杯欧州予選で6試合を戦い、4勝2分けのベルギー代表はグループJの首位に立っている。11月の代表ウィークでは15日にアウェイでカザフスタン代表、18日にホームでリヒテンシュタイン代表と対戦。勝ち点差「1」で2位につける北マケドニア代表より1試合消化が少ないため、ベルギーは15日の試合に勝利すれば、FIFAワールドカップ26の出場権を獲得することになる。
今回のメンバーには、GKティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）や、プレミアリーグで活躍するMFユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）、FWジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）、FWレアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）が順当に選ばれたものの、右太ももを痛めたMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）はメンバーから外れている。
今回発表されたベルギー代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）
▼DF
ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）
コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）
トーマス・ムニエ（リール／フランス）
ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）
ネイサン・ノイ（リール／フランス）
ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）
アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）
▼MF
アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）
チャールズ・ヴァンホーテ（ニース／フランス）
アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
▼FW
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
ロイス・オペンダ（Rユヴェントス／イタリア）
アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）
レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
ロメオ・フェルマント（クラブ・ブルッヘ）
ここまでW杯欧州予選で6試合を戦い、4勝2分けのベルギー代表はグループJの首位に立っている。11月の代表ウィークでは15日にアウェイでカザフスタン代表、18日にホームでリヒテンシュタイン代表と対戦。勝ち点差「1」で2位につける北マケドニア代表より1試合消化が少ないため、ベルギーは15日の試合に勝利すれば、FIFAワールドカップ26の出場権を獲得することになる。
今回発表されたベルギー代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ／ドイツ）
▼DF
ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）
コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）
トーマス・ムニエ（リール／フランス）
ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）
ネイサン・ノイ（リール／フランス）
ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）
アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）
▼MF
アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）
チャールズ・ヴァンホーテ（ニース／フランス）
アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）
▼FW
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）
ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）
ロイス・オペンダ（Rユヴェントス／イタリア）
アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）
レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）
ロメオ・フェルマント（クラブ・ブルッヘ）