¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤Ê¤¤¡×¡¡£²ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÉÔ°Â¡¡¡Ö¡Ø¹â¤¤¹â¤¤¡Ù¤¬¡ØÄã¤¤Äã¤¤¡Ù¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤È´äÈøË¾¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡¾Ð¶â¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÌë¡¡¡ÝÇÁ¤³¤¦¡ªÉÁ¤³¤¦¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¡Ý¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤¬Á´¹ñ¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¶âÍ»¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤¹¤Þ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¾Ð¶â¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡£²£°Âå¤¬¶á¤¤Ì¤Íè¤Ç·Ð¸³¤·ÆÀ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ±À³¡×¡Ö·ëº§¡×¡Ö¶µ°é¡¦½»Âð¹ØÆþ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¼±¤ä¹Í¤¨Êý¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢´äÈø¤Ï¼«¿È¤ÎÈþÍÆ±¡ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£³Ëü¤«¤«¤ë¡£¿§È´¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸åÆ£¤«¤é¡Ö£²£´±ß¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î´äÈø¤Ï¡Ö·ë¹½¸åÇÚ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦²È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢£²¸®ÌÜ¤â¤â¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£¤Ç¸åÆ£¤â¡Ø¤¨¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÄÂÂß¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÆ£¤Ï¡Öº£²¼¤Î»Ò¤¬ÁÐ»Ò¤¬£²ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ê¡¢¤¦¤ï¤¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡ÄÂç¾æÉ×¤«¤³¤ì¡©¤È°ì½Ö¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¡Ê·Ý¿Í¤¬¡Ë¤ä¤Ã¤ÑÉÔ°ÂÄê¤Ê¶È³¦¤ä¤«¤é¡¢¡Ê»Ò¶¡¤¬¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤â¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°Âå¤Î¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬·ëº§¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÁá¤á¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï£µ£°ºÐ¤Ç»Ò¶¡¤¬£²ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦ÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£¡Ø¹â¤¤¹â¤¤¡Ù¤¬¡ØÄã¤¤Äã¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£