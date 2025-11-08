Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、７日に開幕したブラジル・グランプリ（決勝９日＝日本時間１０日）のフリー走行１回目（ＦＰ１）で早々にクラッシュした。その影響もあり、最下位の２０番手となった。

角田は去就問題が大詰めを迎える中で、レッドブル・グループへの残留へ向けてなんとしてもアピールが必要となる一戦。しかし、いきなりまさかのアクシデントが発生した。

ＦＰ１が開始されて６分半ほどが経過した頃、角田がターン４から５の付近でマシンをコントロールしきれず縁石に乗り、マシンはスピン。そのまま側壁に衝突してフロントウイング部分にダメージを負ってしまった。開始早々いきなりのクラッシュで、角田はなんとかピットインしたもののチームは修理に追われることになった。

角田の痛恨クラッシュの様子をＦ１公式サイトが動画で取り上げるなど衝撃が広がっており、今後のマシンのダメージに大きく懸念される最悪の出だしとなった。

ファンからはＳＮＳ上で「角田裕毅、自身の将来を大きく左右する今シーズン最も重要なサンパウロＧＰ ＦＰ冒頭で痛恨のクラッシュ！ 唯一のフリープラクティスまったく走れず 何か来年のハジャーとの交代が濃厚になった気がするなぁ」「角田のクラッシュはかなりまずいのでは…」「角田、最悪のタイミングでクラッシュしたな」などと不安の声が上がっている。

ブラジルＧＰでは上位進出が求められる角田だが、ここから巻き返しなるか。