ボードゲーム「モノポリー」のミニチュアがガチャで登場！「ハローキティ モノポリー ジュニア」など全5種がラインナップ
【モノポリー ミニチュアパッケージコレクション】 11月中旬 発売予定 価格：1回300円
【モノポリー ミニチュアパッケージコレクション】
(C)1985, 2025 Hasbro. All Rights Reserved.
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「モノポリー ミニチュアパッケージコレクション」を11月中旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、ボードゲーム「モノポリー」をモチーフにしたミニチュア。パッケージごと再現されており、お札デザインのチャームが付属する。ラインナップは「モノポリー 1980-1990年代」、「モノポリー ワールドエディション」、「モノポリー 投資の仕組みも学べる!版」、「ハローキティ モノポリー ジュニア」、「モノポリー 短縮ルール推奨版」の5種類。それぞれボールチェーン付きとなっている。
「モノポリー 1980-1990年代」
「モノポリー ワールドエディション」
「モノポリー 投資の仕組みも学べる!版」
「ハローキティ モノポリー ジュニア」
「モノポリー 短縮ルール推奨版」
【モノポリー ミニチュアパッケージコレクション】
サイズ：本体 大きさ約65mm
材質：本体 PS/紙/PET
(C)1985, 2025 Hasbro. All Rights Reserved.
(C) TOMY
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)660315