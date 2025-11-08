【モノポリー ミニチュアパッケージコレクション】 11月中旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「モノポリー ミニチュアパッケージコレクション」を11月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、ボードゲーム「モノポリー」をモチーフにしたミニチュア。パッケージごと再現されており、お札デザインのチャームが付属する。ラインナップは「モノポリー 1980-1990年代」、「モノポリー ワールドエディション」、「モノポリー 投資の仕組みも学べる!版」、「ハローキティ モノポリー ジュニア」、「モノポリー 短縮ルール推奨版」の5種類。それぞれボールチェーン付きとなっている。

「モノポリー 1980-1990年代」

「モノポリー ワールドエディション」

「モノポリー 投資の仕組みも学べる!版」

「ハローキティ モノポリー ジュニア」

「モノポリー 短縮ルール推奨版」

【モノポリー ミニチュアパッケージコレクション】

サイズ：本体 大きさ約65mm

材質：本体 PS/紙/PET

(C)1985, 2025 Hasbro. All Rights Reserved.

(C) TOMY

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)660315