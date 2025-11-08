KEYUCAのクリスマスケーキ2025♡幸せを届ける限定スイーツコレクション

暮らしを彩るライフソリューションブランド「KEYUCA（ケユカ）」がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」より、今年も心ときめくクリスマスケーキが登場♡2025年のテーマは、家族や大切な人と囲む“幸せのひととき”。苺の王道デコレーションから、見た目も可愛い限定ケーキまで、選ぶ時間からワクワクが止まりません。予約は数量限定のため、お早めにチェックを♪

KEYUCAが贈る「DOLCE FELICE」クリスマスケーキコレクション

2025年11月1日(土)より予約受付を開始したKEYUCAの「DOLCE FELICE」クリスマスケーキ。

人気No.1の「苺のデコレーションケーキ」（4号3,500円／5号4,500円）は、ふわふわスポンジと軽やかなクリーム、甘酸っぱい苺が奏でる王道の味わい。オーナメントが別添えなので、家族で楽しく飾り付けができます♪

また、ビスキュイで包まれた「クリスマススノーガーデン」（4号3,980円／5号4,980円）は、サンタたちが雪の中で遊ぶような可愛らしい世界観が魅力です。どちらもアルコール不使用でお子様も安心です。

特別な日を彩る華やかな限定スイーツ

「ノエル・ルージュ」（3,600円）は、カシスムースとホワイトチョコ、ピスタチオが織りなす上品なハーモニー。

「クリスマスモンブラン」（4号4,320円）は、芳醇なマロンクリームと渋皮栗入りクリームが重なり、心まで満たされる贅沢な一品。

さらに、ピンク色の苺生クリームが可愛い「ロングショートXmas ピンク」（3,000円）は、冬にぴったりの華やかなケーキ♡どれも数量限定のため、早めの予約が安心です。

当日販売限定ケーキも登場！

店頭限定の「プティデコレーション」（850円）と「ショコラプティデコレーション」（850円）は、小ぶりながら本格的な味わいが魅力。

ふわふわスポンジと滑らかなクリームが絶妙にマッチし、ギフトにもぴったりです。ちょっとしたご褒美スイーツとしてもおすすめ。

いずれのケーキもアルコール不使用で、乳・小麦・卵・大豆などの特定原材料を明記しているため安心して選べます。

幸せを分かち合うクリスマスをKEYUCAと

一年に一度の特別な季節に、KEYUCAの「DOLCE FELICE」クリスマスケーキで心温まるひとときを♡

家族と囲む食卓、大切な人へのプレゼント、自分へのご褒美に…さまざまなシーンにぴったりのケーキが揃います。数量限定のため、気になる方は早めのご予約を。

華やかで優しい味わいが、この冬の思い出をより輝かせてくれるはずです。