鶏胸は今すぐ蒸すべし。油なしで柔らかジューシー『鶏胸のみそマヨ蒸し』ダイエットに

油を使わず蒸すだけだから、ヘルシーなのにしっとりやわらか。みそとマヨネーズのコクで、鶏胸肉とは思えないほどジューシーに仕上がります。

かぶとしめじの甘みも加わって、心までほっと温まるよう。寒い日にもうれしいおかずです。

『鶏胸肉のみそマヨ蒸し』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g）

かぶ（大）……1個（正味200g）

しめじ……1パック（約100g）

〈A〉

みそ……大さじ1と1/2

マヨネーズ……大さじ1

砂糖……小さじ2

しょうゆ……小さじ1

白すりごま……大さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

鶏肉は横に幅1cmに切り、大きいものは半分に切る。ボールに入れ、〈A〉を加えてもみ込み、室温に10分置く。かぶは茎を4cmほど残して葉を切り落とし、皮つきのまま幅1cmの半月切りにする。しめじは石づきを切ってほぐす。

（2）フライパンに入れる

直径24cmのフライパンにかぶ、しめじを順に広げ入れ、鶏肉を汁ごと広げ入れる。

（3）ふたをして蒸す

強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、6分蒸す。ふたを取り、ごまを加えて混ぜる。

ふんわり立ちのぼる湯気に包まれて、思わず笑顔になるおいしさ。やさしい甘みとみそマヨのコクを、あたたかいうちにどうぞ。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）