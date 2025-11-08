鶏胸は今すぐ蒸すべし。油なしで柔らかジューシー『鶏胸のみそマヨ蒸し』ダイエットに
油を使わず蒸すだけだから、ヘルシーなのにしっとりやわらか。みそとマヨネーズのコクで、鶏胸肉とは思えないほどジューシーに仕上がります。
かぶとしめじの甘みも加わって、心までほっと温まるよう。寒い日にもうれしいおかずです。
『鶏胸肉のみそマヨ蒸し』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g）
かぶ（大）……1個（正味200g）
しめじ……1パック（約100g）
〈A〉
みそ……大さじ1と1/2
マヨネーズ……大さじ1
砂糖……小さじ2
しょうゆ……小さじ1
白すりごま……大さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
鶏肉は横に幅1cmに切り、大きいものは半分に切る。ボールに入れ、〈A〉を加えてもみ込み、室温に10分置く。かぶは茎を4cmほど残して葉を切り落とし、皮つきのまま幅1cmの半月切りにする。しめじは石づきを切ってほぐす。
（2）フライパンに入れる
直径24cmのフライパンにかぶ、しめじを順に広げ入れ、鶏肉を汁ごと広げ入れる。
（3）ふたをして蒸す
強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、6分蒸す。ふたを取り、ごまを加えて混ぜる。
ふんわり立ちのぼる湯気に包まれて、思わず笑顔になるおいしさ。やさしい甘みとみそマヨのコクを、あたたかいうちにどうぞ。