ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１５８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１５８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 46753.55（-158.75 -0.34%）
ナスダック 22768.54（-285.45 -1.24%）
CME日経平均先物 50085（大証終比：-225 -0.45%）
欧州株式7日GMT15:03
英FT100 9655.32（-80.46 -0.83%）
独DAX 23547.02（-187.00 -0.79%）
仏CAC40 7934.66（-30.11 -0.38%）
米国債利回り
2年債 3.553（-0.002）
10年債 4.091（+0.008）
30年債 4.700（+0.020）
期待インフレ率 2.276（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.670（+0.020）
英 国 4.475（+0.042）
カナダ 3.166（+0.062）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.30 +0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3996.60（+5.60 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
100581.00（-499.66 -0.49%）
（円建・参考値）
1540万6998円（-76538 -0.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式7日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 46753.55（-158.75 -0.34%）
ナスダック 22768.54（-285.45 -1.24%）
CME日経平均先物 50085（大証終比：-225 -0.45%）
欧州株式7日GMT15:03
英FT100 9655.32（-80.46 -0.83%）
独DAX 23547.02（-187.00 -0.79%）
仏CAC40 7934.66（-30.11 -0.38%）
米国債利回り
2年債 3.553（-0.002）
10年債 4.091（+0.008）
30年債 4.700（+0.020）
期待インフレ率 2.276（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.670（+0.020）
英 国 4.475（+0.042）
カナダ 3.166（+0.062）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.30 +0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3996.60（+5.60 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
100581.00（-499.66 -0.49%）
（円建・参考値）
1540万6998円（-76538 -0.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ