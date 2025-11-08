ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は１５８ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　46753.55（-158.75　-0.34%）
ナスダック　　　22768.54（-285.45　-1.24%）
CME日経平均先物　50085（大証終比：-225　-0.45%）

欧州株式7日GMT15:03
英FT100　 9655.32（-80.46　-0.83%）
独DAX　 23547.02（-187.00　-0.79%）
仏CAC40　 7934.66（-30.11　-0.38%）

米国債利回り
2年債　 　3.553（-0.002）
10年債　 　4.091（+0.008）
30年債　 　4.700（+0.020）
期待インフレ率　 　2.276（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.670（+0.020）
英　国　　4.475（+0.042）
カナダ　　3.166（+0.062）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.73（+0.30　+0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3996.60（+5.60　+0.14%）

ビットコイン（ドル）
100581.00（-499.66　-0.49%）
（円建・参考値）
1540万6998円（-76538　-0.49%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ