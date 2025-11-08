フジテレビ・FMHの安田美智代取締役が不適切な経費精算で辞任　5年間で計100万円ほど

フジテレビおよびフジ・メディア・ホールディングスの安田美智代取締役が、不適切な経費精算を行っていたとして、7日付で取締役を辞任しました。

安田氏については2025年9月、社内のチェック機能により、一部、不適切な経費精算の疑いが認められたため、フジ・メディア・ホールディングスの監査等委員会とフジテレビの監査役が主体となって、外部専門家を入れた詳細な調査が行われてきました。

その結果、安田氏が会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認され、安田氏自身もその事実を認め返金の意向を示すとともに、取締役の辞任を申し出たものです。

不適切な経費精算は2020年からの5年間で約60件、100万円ほどにのぼっています。

フジテレビ・清水賢治社長：

全社一丸となって再生・改革に取り組んでいる中で、不適切な経費精算が行われていたことは断じて許されることではないと考えています。心よりおわび申し上げます。

フジテレビとフジ・メディア・ホールディングスは、「再発防止に向け、引き続きガバナンスの強化を図ってまいります」としています。