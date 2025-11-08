ESPNのジェフ・パッサン記者らもXに投稿

今季までヤクルトでプレーした村上宗隆内野手が米大リーグ移籍のため、米国時間7日中にポスティングされる見込みだとMLB公式サイトが7日（日本時間8日）に報じた。交渉期限は東部時間8日の午前8時から、同12月22日午後5時までとなる。

同サイトは「日本のスラッガー、ムラカミがポスティングされる」との見出しで、マーク・フェインサンド記者の署名記事を掲載。「ムネタカ・ムラカミのMLB移籍のカウントダウンが正式に始まった」と伝えた。

ほかにも米スポーツ専門局「ESPN」の敏腕記者、ジェフ・パッサン記者は「速報：日本のスター三塁手ムネタカ・ムラカミがポスティングされ、この冬最も注目されるフリーエージェントのプロセスが正式に始まる」とXに投稿し、MLBネットワークのジョン・モロシ記者も「野球界にビッグニュース」と反応した。

村上はポスティングシステム（入札制度）を利用してのメジャー挑戦が報じられていた。MLB公式サイトが現地時間4日に発表していた2025-26年オフシーズンのフリーエージェント（FA）ランキングでは、日本人選手ではトップとなる全体8位に位置づけられていた。

複数の米メディアが1億ドル（約153億円）を超える規模の契約を予想。実現すれば吉田正尚が23年からレッドソックスと結んでいる5年総額9000万ドルを上回り、NPBからの移籍では日本人野手最高額となる。



（THE ANSWER編集部）