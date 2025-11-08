高市早苗首相が初の衆院予算委員会で本格論戦に臨んだ７日、首相は午前３時から首相公邸でスタッフと勉強会を行った。

予算委では、立憲民主党の黒岩宇洋議員が、午前３時からの勉強会のために「レクに向けて役所の職員は２時半には出勤していると聞いた。役所の職員だけでなくて、国会の警備や衛視の方々、聞くところのよると約１００人くらい規模の皆さんが待機している。では何時ごろに家を出たのかなと。中には泊まられた方も、省庁職員の中には答弁作成して徹夜の方もいるだろう」と指摘した。

「総理のレクという行動で大変多くの方に大きな影響を与えた」とした。

高市首相は、これまで総務大臣時代などは「役所のレクチャーは受けておりません」とし、議員宿舎でファクスやパソコンで答弁書を受けて読んでいたと説明。今回は、まだ議員宿舎のファクスが１０枚くらいで詰まる性能のものしかなく「答弁書を受け取るすべがございませんでした」とした。前日段階では答弁書が完成しておらず、「今回は出来上がりがおおむね午前３時頃だという話を受け、公邸に行きました」とした。

「官邸に行くと警護の方からたくさんの職員が出なきゃならなくなりますので公邸に行きました。それでもペン入れを手伝ってくれた秘書官、宿舎から公邸まで付いてきてくれたＳＰさんとドライバーの方にはご迷惑をかけたと思っております。私は基本的にレクチャーは受けません」とした。

黒岩議員は「少なくとも答弁書を受け取ったのは公邸で、実際には職員の方は午前２時半には待機して、徹夜だと思います。ＳＰの方を含め官邸じゃなくても公邸でも当然職員の方が動いています」と指摘した。

ネットでも話題となり「覚悟と責任感を感じる」「頑張れ」「国のために働いている」と支持する声の一方で、「働きすぎで心配」「休んでください」と案じる投稿も。

国会の古い慣習や、総理大臣を取り巻く環境に問題があるとの指摘もある。結局、多くの関係者が巻き込まれていることには「無自覚なパワハラ」との厳しい意見もある。