旅先で「下着がかさばる」「乾きにくい」「長時間の移動がつらい」と感じたこと、ありませんか？そんな旅の悩みに寄り添う新アイテムが登場。グンゼが手がけるブランド「SEESAY（シセイ）」より、わずか25gのノンワイヤーブラ「エアヴェールブラ」と27gのセットショーツが誕生しました。軽さと速乾性、そして快適なフィット感を兼ね備えた“旅する下着”は、あなたの旅をもっと自由にしてくれます。

軽さ25g！グンゼの新作「エアヴェールブラ」とは？



グンゼが展開する「SEESAY（シセイ）」より登場した「エアヴェールブラ」は、わずか25gという驚きの軽さを実現したノンワイヤーブラ。

肌にやさしいなめらかな素材で、長時間の移動中もストレスフリーな着け心地です。さらに、ブラとセットのショーツは27gと超軽量。

どちらもコンパクトに折りたため、ハンカチサイズで持ち運びも簡単。旅の荷造りをスマートにしてくれる、まさにトラベルフレンドリーなアイテムです。

旅の荷物がぐっと軽く♡グンゼの新ブラ「エアヴェールブラ」で叶える快適トラベル

速乾・吸水性も◎旅先で洗って翌朝すぐ着られる



「エアヴェールブラ」とショーツは、速乾性に優れた素材を採用。室温23℃・湿度71％の環境でも約4～5時間で乾く（※SEESAY調べ）ため、夜洗えば翌朝すぐ着用できます。

長期の旅行や出張でも数枚あれば十分に対応できるのが嬉しいポイント。またショーツのクロッチ部分には吸水布を使用し、予期せぬモレにも対応。

軽やかなのに安心感もある、まさに旅の“味方下着”です。

Makuakeで数量限定先行発売！お得な割引も



2025年11月7日(金)より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始。

通常価格\10,450（税込）のセットが、【超超早割30％OFF】で2セット\20,350→\14,245（税込）、【超早割20％OFF】で1セット\10,450→\8,360（税込）とお得に手に入ります。

カラーはブラックとベージュの2色、サイズはS/M展開。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

軽やかに旅するあなたへ。エアヴェールブラで“ここちよさ”を味方に



荷物の軽量化だけでなく、着け心地・速乾性・安心感のすべてを叶える「エアヴェールブラ」＆ショーツ。旅の自由を追求したグンゼならではのこだわりが詰まっています。

お気に入りの服と同じように、下着も“旅仕様”にアップデートしてみませんか？軽やかに、そして心地よく旅を楽しむ女性たちへ。あなたの次の旅が、もっと自由で美しくありますように♪