ドル円は１５３円台前半で神経質な動き＝NY為替



日本時間午後１１時３９分現在のドル円は１ドル＝１５３．１９円。きょうの為替市場は東京午前に米早期利下げ期待の高まりなどを受けてドル売りとなり１５２円８０銭台を付けた後、米債利回り上昇を受けてロンドン市場にかけて上昇。１５３円５４銭を付けた。しかし、その後米債利回りが低下したことで１５３円００銭前後まで売りが出た。欧州株、米株先のやや軟調な動きを受けた円買いなども重石となっていた。



ロンドン午後にかけて１５３円００銭を二度トライも、この時間帯は下値がしっかりとなっており、その後反発。ロンドン午前につけたきょうの高値１５３．５４には届いていないものの。１５３円５０銭近くを付けるなど、しっかりの動きを見せた。しかし、ロンドン市場の高値を付けきれず１５３円１０銭台まで急落するなど、１５３円台前半で神経質な動き。



ユーロドルはロンドン市場からしっかり。東京午後からロンドン朝にかけての１．１５３０前後からＮＹ朝に１．１５７０台を付けている。木曜日に上値を抑えた１．１５５０前後を超えてきたことで、もう一段の上昇となった。ポンドドルは１．３１４０前後まで上昇。ロンドン市場で一時１．３１００を割り込む動き。昨日は英中銀の据え置き決定などを受けて上昇し１．３１４０台を付けたが、その後の調整がロンドン市場まで続いた。もっとも安値から反発を見せ、昨日高値圏まで上昇している。



ユーロ円は対ドルでのユーロ買いとドル円の安値からの反発を受けて、１７７円割れから１７７円６１銭まで上値を伸ばした。ポンド円も同様に一気に上昇。２００円６６銭から２０１円６３銭まで約１円の急騰。



