イギリスの民放大手「ITV」が、テレビ放送事業をおよそ16億ポンド、日本円にしておよそ3200億円でイギリスの有料テレビ大手の「スカイ」に売却する方向で予備的な協議を進めていることが分かりました。業界の再編につながる可能性があり、注目されています。

イギリスのBBCによりますと、協議の対象はITVのメディア・エンターテインメント部門で、無料放送チャンネルや配信サービスなどが含まれます。一方、『ラブ・アイランド』などの人気番組を手がける制作部門「ITVスタジオ」は売却の対象外です。

イギリスのスカイニュースによりますと、今回の交渉は、テレビ広告市場の低迷を背景に、イギリスの視聴者に焦点をあてたより強力なネット配信サービス、いわゆる“ストリーミング”の基盤をつくることが狙いだということです。

スカイを傘下に持つアメリカのコムキャストは、NBCやドリームワークスなどを運営するメディア大手で、今回の取引が成立すれば、イギリスのテレビ市場の構図が大きく変わる可能性があります。

BBCは、両社が統合した場合、イギリスのテレビ広告市場の7割以上を占める見通しで、規制当局が審査に入る可能性もあると報じています。

ただ、専門家の間では、「ネットフリックス」や「ディズニー＋」などストリーミングサービスとの競争が激しくなる中で、この動きを「業界の救済的な再編」とする見方も出ています。

ITVの株価はこの報道を受けて、一時15％上昇しました。