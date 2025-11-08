日経225先物：8日0時＝240円安、5万70円
8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円安の5万70円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては206.37円安。出来高は7952枚となっている。
TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50070 -240 7952
日経225mini 50070 -240 174078
TOPIX先物 3289.5 -4.5 7272
JPX日経400先物 29700 -45 514
グロース指数先物 693 -4 398
東証REIT指数先物 売買不成立
