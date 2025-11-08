　8日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円安の5万70円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては206.37円安。出来高は7952枚となっている。

　TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50070　　　　　-240　　　　7952
日経225mini 　　　　　　 50070　　　　　-240　　　174078
TOPIX先物 　　　　　　　3289.5　　　　　-4.5　　　　7272
JPX日経400先物　　　　　 29700　　　　　 -45　　　　 514
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　-4　　　　 398
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース