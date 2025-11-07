芦田愛菜、細田守監督書き下ろしの『果てしなきスカーレット』エンディングテーマを担当！ 特別PV解禁
細田守監督によるアニメ映画『果てしなきスカーレット』より、エンディングテーマの歌詞を細田監督が書き下ろし、主人公の王女・スカーレットを演じる芦田愛菜が歌唱を担当することが発表。あわせて、同楽曲を使用した特別PVも公開された。
【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマが彩る『果てしなきスカーレット』特別PV
本作のテーマは、“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、この大きなテーマを、観客と一緒に考えたい」という細田監督の想いから始まった本作は、主人公の王女・スカーレットが父の復讐に失敗するも、死者の国で再び、宿敵に復讐を果たそうとする物語だ。スカーレットの声を演じるのは、芦田愛菜。そして、芦田演じるスカーレットと共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を岡田将生が演じる。
物語の最後に流れる、スカーレットの“果てしなき旅路”を締めくくるにふさわしいエンディングテーマ「果てしなき」。この歌詞を細田監督が書き下ろし、さらに本作の主人公である王女・スカーレットを演じた芦田愛菜が、スカーレットとして歌唱していることが明らかになった。芦田は“復讐心をむき出しにした強いスカーレット”ではなく、亡き父アムレット王を尊敬し、平和を願う“心優しき一国の王女”として、透明感あふれる希望に満ちた声で歌い上げ、作品の最後の最後までスカーレットを演じ切っている。
本作において、音楽に加え、セリフや効果音など映画の音響全体を調整する役割であるサウンドスーパーバイザーを務めたのは、『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞した岩崎太整。細田監督が挑戦する「新しい映像表現」を、音楽という観点から支えている存在だ。
細田監督が書き下ろしたエンディングテーマ「果てしなき」の作曲を担当した岩崎は、楽曲について「曲の中で始まりと終わりの音だけを決めていて、その間のリズムは規定していない部分がありました。そこは、芦田さん自身の感覚で歌い上げてもらいながらも、最後はしっかり演奏に合うように調整して歌ってもらいました。だからこそ芦田さんにしか歌えない節回しになっています」と、この曲が唯一無二であることを明かしている。
聴いた者の耳に強く残るこの楽曲が、スカーレットの物語をどのように彩り、締めくくるのか。ぜひ劇場で確かめてほしい。
あわせて、エンディングテーマ「果てしなき」を使用し、本編映像を盛り込んだ特別PVも公開された。本編公開に先駆け、本作の世界観に浸ることのできる映像に仕上がっている。
また、本作を読み解く4本の特別番組が放送されることが決定した。報道番組『news zero』がコラボレーションした特別番組「news zero特別版『果てしなきスカーレット』日本アニメーション新時代へ」では、今年7月に行われたヴェネチア国際映画祭に番組が同行し、現地を取材。熱気あふれる映画祭の様子や、日本アニメーションが世界で注目を集める背景に、番組独自の視点で迫る内容となっている。11月15日15時放送。
「新たなアニメーション映画の誕生」をテーマに豪華キャストが語り尽くす番組「芦田愛菜×岡田将生×役所広司が見た『果てしなきスカーレット』誕生と細田守の挑戦」では、スカーレット役・芦田愛菜×聖役・岡田将生×監督・細田守による座談会と、クローディアス役・役所広司×監督・細田守の対談という、プレミアムな組み合わせのインタビューを楽しむことができる。12月6日14時30分放送。
“果てしなき制作の旅路”を追ったドキュメンタリー番組「『果てしなきスカーレット』をめぐる4年の日々 〜細田守の新たな挑戦〜」「『果てしなきスカーレット』をめぐる4年の日々 〜細田守×岩崎太整 映画音楽の世界〜」では、監督が特に力を注いだ「映像表現」と「音楽」に焦点を当てて放送する。制作に携わったスタッフたちが、それぞれ“新たなアニメーション表現”という未知の領域を追い求め続けた4年間の苦悩と創造に密着した、貴重な映像となっている。11月17日・18日26時35分放送。
さらに、11月25日には、『時をかける少女』から19年にわたり細田守監督とスタジオ地図を追い続けてきた日経エンタテインメント！（日経BP）より、書籍「スタジオ地図15周年『果てしなきスカーレット』で挑む世界」の発売が決定。本書では『果てしなきスカーレット』が、企画・脚本から、役者による声の演技、キャラクターデザイン、CG制作、国内宣伝、そして世界展開に至るまで、どのように作られてきたのかを、キャスト＆スタッフのインタビューを通して紐解いていく。
映画『果てしなきスカーレット』は、11月21日公開。
