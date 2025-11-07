´äÈøË¾¡Ö40Âå¤Ê¤ó¤Ë¤âÎø°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡× ¸åÇÚÆÈ¿È·Ý¿Í¤é¤Î¶ÄÅ·»äÀ¸³è¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«¤é¥Ü¥½¥ê
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î´äÈøË¾¡Ê£´£¹¡Ë¤È¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ÃæÃ«¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÆÈ¿È¤Î¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¤È¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿À¸Ì¿¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÅÔÆâ¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢¿ÍÀ¸¤È¤ª¶â¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¾Ð¤¤¤Ç³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ô£È£Å¡¡¾Ð¶â£Ì£É£Ö£Å¡¡Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ëÌë¡½ÇÁ¤³¤¦¡ªÉÁ¤³¤¦¡ª»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¡½¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡££²£°Âå¤¬¶á¤¤¾ÍèÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡ÖÆ±À³¡¦·ëº§¡¦¶µ°é¤ä½»Âð¹ØÆþ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤Ï¥²¥¹¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤ÏÆ±À³·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ý¿Í¤È¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤â£±²ó¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Í¤È½»¤ó¤À¤³¤È¤¬²ÈÂ²¤·¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÃ¯¤«¤È½»¤á¤ë¤ó¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¡£Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¡Ê£²£¹¡Ë¤â¡ÖÈ¾Æ±À³¤°¤é¤¤¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡×¤½¤¦¤Ç¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ìÃæÃ«¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤è¤Ê¡×¤È¿¿´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡¢Ãù¶â¤äµëÎÁ¤ÎÏÃ¤ò¿Í¤ËÊ¹¤±¤º¡Ö»È¤¤²á¤®¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤ó¤¯¤Æ¡Ä¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÍß¤¬¤Ê¤¯¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤È¤«ÊÌ¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤È¤«¤â£±£°Ëü±ß¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö»Ä¤é¤ó¤â¤ó¤Ë¥á¥Ã¥Á¥ã¡Ê¶â¤ò¡Ë»È¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿´äÈø¤â¹ÓÀîÆ±ÍÍ¡¢¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¶âÁ¬ÅªÍ¾Íµ¤Ï³ä¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö²¶¤âËè·î£³Ëü¡Ê±ß¡Ë¤«¤«¤ë¡£¿§È´¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´äÈø¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÊÌ¤Ë·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢ÃæÃ«¤â¡Ö£·Ç¯È¾¥«¥Î¥¸¥ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£´ûº§¤Ç»Ò¶¡¤â¤¤¤ëÂ¾¤ÎÀèÇÚ¥²¥¹¥È¤é¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤òÊ¹¤¡¢·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÆÈ¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á´äÈø¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ëà¥¥·¥ç¤¤á¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£ËÍ¤â¸¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø£Ì£Ï£Ö£Ï£Ô¡Ê¤é¤Ü¤Ã¤È¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢£Á£É¤Î¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡ËÆÈ¤ê¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡£à¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¥¤¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º§³è¤ËÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¡Ä¡×¡ÊÃæÃ«¡Ë
¡¡¤«¤¿¤äÍè·î£µ£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÀèÇÚ¡¦´äÈø¤Ï¡Ö¡Ê¸µ¥«¥Î¤È¡ËÆ±À³¤·¤Æ¤¿¤Î¤â£±£²¡Á£³Ç¯Á°¡£¸¤¤¬£±£´ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢³Î¤«£±ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÊÌ¤ì¤Æ£±£³Ç¯¤°¤é¤¤¤¿¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¿¤éËÍ£´£°Âå¤Ê¤ó¤Ë¤âÎø°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Ã¤«¤é¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥Ü¥ä¤¡£
¡¡²¿¤â¤Ê¤¯£µ£°Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïà¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¡ÊÌ¤Ë¤¨¤¨¤ïá¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ëà¤¢¤ó»þ¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¦¡¢¤ä¤Ã¤È¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Êá¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡£à¤½¤Î¤¦¤Á¤½¤Î¤¦¤Áá¤Ã¤Æº£¤Ï»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤¦¤ó¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÃæÃ«¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£