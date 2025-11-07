アニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』の棗巳波や、『学園ベビーシッターズ』の鹿島竜一などの声で知られる、声優の西山宏太朗さん。優しい声の好青年キャラクターを数多く演じてきましたが、アニメ『桃源暗鬼』ではこれまでのイメージとはひと味違うキャラクター・皇后崎迅を演じています。『桃源暗鬼』での役作りや、小学生の頃から目指したという声優の楽しさなどについて、“アニメ・声優オタク”の私、伊藤遼が伺いました。

■『桃源暗鬼』の皇后崎迅が「見える世界を変えてくれた」

『桃源暗鬼』は、昔話『桃太郎』を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描いた、漫画家・漆原侑来さんによる作品。西山さんは、主要キャラクターの一人で主人公・一ノ瀬四季と度々衝突する、皇后崎迅を演じています。迅のようなミステリアスなキャラクターはこれまであまり経験がなかったそうで、オーディションで役を射止めた時は驚いたといいます。

――作品の見どころを教えてください。

とにかくバトルシーンですね。原作でコマとコマの間にあるであろう動きが、アニメーションならではで作られていくところがすごく美しく、かっこよく描かれているので、そこが見どころだなって思います。

――皇后崎迅の役作りはどのように行いましたか？

改めて原作を読み返したり、参加するにあたってどういう表現ができるかなって研究を重ねていって、アフレコに臨んだって形なんですけど。（オーディションに）受かってからも（アフレコまで）結構月日があったんですよ。1年以上あったかな。その間でもなるべく私生活で（声の）キーを下げて話してみるみたいなことをしていました。

――役作りは意識しないと難しいものでしたか？

自分の中で、コミックスを読んでいる中で“こういう声が聞こえてきたらいいな”という理想があるんですよ。それを意識しながら録音して聞いてというのを繰り返していく中で、もう少し出し慣れないと表現がどんどん狭まっていくなと思って。おかげさまで苦しくなく（皇后崎迅の声を）出せるというか。

――皇后崎迅に出会って表現の幅は広がりましたか？

めちゃくちゃ広がったなって思います。迅が見える世界を変えてくれたなって思うぐらいですね。間違いなくターニングポイントになる作品とキャラクターに出会えたと思います。

■夢だった声優「やっぱりお芝居が楽しい」

声優を志したのは、小学生の時に担任の先生からもらった、ある賞状が原点だという西山さん。その名も“朗読が上手で賞”。この時、褒められたうれしさがきっかけで声を使う職業に興味を持ち、声優を志しました。小学校の卒業文集にも、“なりたい職業ランキング1位 声優”と書いていたといいます。

――夢だった声優、どのようなところが楽しいですか？

やっぱり、お芝居が楽しいですね。アフレコしている時間や、その前のVTRをチェックしている時間。どういうふうに組み立てていこうかなと考えて、みんなが家でやってきたものをブースでぶつけ合うっていうのが、最高にもの作りとして、そこに参加できているのが幸せだなって思います。

――声優としての目標はなんですか？

今の僕の年齢（34歳）って、いろんなキャラクターをやる時期ではあると思うんですよ。いろんなキャラクターをやる機会があって、いろんなことができるのが声優の楽しさでもあると思うんですけど、今の年齢以上のキャラクターをやらせていただくことが少なくて、いつか先生のキャラクターとか。みんなをまとめるような、先生のキャラクターをやってみたいなと思います。

――夢をかなえた西山さんから、夢を追いかける人たちへメッセージをお願いします。

その時の気持ちを大切にしてほしいなって思います。やりたくないなと思ったら一歩離れていいし、やりたいなと思ったらやったらいい。仕事として向き合ったり、自分ができなさすぎて落ち込んで、“もう無理かも”って思ったりする時もあるんですが、その時の気持ちで、“まだまだこんなことでへこたれちゃいけない”って気持ちもあれば、“一歩引いてみようかな”って気持ちがあったりして。そういう時にその気持ちのまま、思うままにやってほしいなって思います。一歩引いた時に、違うことに挑戦してみたら、それが新しい経験になって、強みになったりするんですよね。なので、自分のやりたいことを思うがままにやっていって、いろんな経験値を増やしていったら人としても豊かになって、いろんな人生が歩めるんじゃないかなと思います。

【西山宏太朗さん プロフィル】

神奈川県出身。『アイドリッシュセブン Third BEAT!』の棗巳波や、『学園ベビーシッターズ』の鹿島竜一、『桃源暗鬼』の皇后崎迅などを演じる。趣味、特技はTV鑑賞とバスケットボール。第十二回声優アワードで新人男優賞を受賞。

【お話を聞いて一答遼談！（取材後記）】

これまでキラキラしたアイドルキャラクターを多く演じてきた西山さん。優しく柔らかいお声は、ご本人のお人柄をそのまま表しているようでした。イメージとは対照的ともいえる皇后崎迅と、真正面から長い期間向き合い続けた結果、キャラクターに命が吹き込まれたのだと思いました。西山さんの表現の幅には“声優ってすごい”と感じさせてくれるものが詰め込まれています。

企画・取材：日本テレビ 伊藤遼