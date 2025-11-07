¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×¤¬ÈãÈ½¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬Ä«£³»þ¤«¤éÍ½»»°Ñ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¢ªÂçÎÌ¤Î¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¡Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥â¡¼¥ì¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡¡ÅÝ¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤Î·üÇ°¤âÅÁ¤¨¤ë
¡¡£·Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½é¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇËÜ³ÊÏÀÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê»þ·×¤¬¡Ö£³»þ£´Ê¬¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¸áÁ°£³»þ£´Ê¬¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤ËÆþ¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¼óÁê¤¬Í½»»°Ñ¤ÎÅúÊÛ½àÈ÷¤Î¤¿¤áÈë½ñ´±¤é¤ÈÌ¤ÌÀ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»þ¹ï¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Î¹ñ²ñ¤ÏÏÀÀï¤ÎÃæ¿È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥â¡¼¥ì¥Ä¤¹¤®¤ëÁíÍý¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÈë½ñ´±¤é¤¬Æþ¤ê¡¢Êª¡¹¤·¤¤¸øÅ¡¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¤Ïã·Æ£·òµÄ°÷¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ëÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¿´ÇÛ¤Ê½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÙ·Æ¤âÉ¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢µÄ°÷½É¼Ë¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¹¤¬¤Þ¤À£±£°Ëç¤¯¤é¤¤¤ÇµÍ¤Þ¤ëÀÇ½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÅúÊÛ½ñ¤¬¸áÁ°£³»þ¤´¤í¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸øÅ¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¸áÁ°£³»þ¤«¤é³«¤¤¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä·ÙÈ÷Ã´Åö¼Ô¤é¤¬Ì¤ÌÀ¤«¤éÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Î¸Å¤¤´·Îã¤ä¡¢¼óÁê¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤ÇÅÝ¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÅúÊÛ¤ò´°àú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤¬·ãÌ³¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Æ±»þ¤ËÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆ¯¤¯»Ñ¤Ï¹ñÌ±¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤´¼«¿È¡¢¤´¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼é¤ë¡¢¤ª¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁíÍý¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²ñÅúÊÛ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿³µÄ¤Ç¤â¹©É×¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£¼ÁÌäµÄ°÷¤¬¸À¼Á¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¼óÁê¤Ë¤Ð¤«¤ê¼ÁÌä¤»¤º¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÃ´Åö³ÕÎ½¤Ë¼ÁÌä¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤È¤·¡ÖÁ´ÈÌÅª¤ËÆ¯¤Êý¤¬±ÊÅÄÄ®¤ä²â¤¬´Ø¤ÏÊÌÀ¤³¦¤À¤È¸À¤¦À¼¤òÅö»ö¼Ô¤«¤éÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ü¥ä¥¤¬¤³¤Î³¦·¨¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£