SOPHIA ¾¾²¬½¼¡Ö¤¹¤°ÎÞ¤³¤Ü¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¡Æ±¤¸¤¯30¼þÇ¯SIAM SHADE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë½¼¼Â´¶
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¡×¤Î¾¾²¬½¼¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¡¡¾¾²¬½¼¤Î£ò£å£ô£õ£ò£î¡¡£ô£ï¡¡£Ï£Ó£Á£Ë£Á¡ÁËÜÅö¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¡©¡ª¡Á¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¸á¸å£¹»þ¡á£Æ£ÍÂçºå¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï£¸Æü¡¢¡Ö£±£°£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ì£Õ£Î£Á£Ô£É£Ã¡¡£Æ£Å£Ó£Ô¡¥¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¾¾²¬¤Ïº£Ç¯£²·î¤«¤é¡Ö£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£È£Á£Ä£Å¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È°ì½ï¤Ë¡Ö£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¡×¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¡¢ÌÀÆü£¸Æü¡¢»ä¤¿¤Á½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾¾²¬¤Ï£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£Ï£Ð£È£É£Á¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¹¬¤»¤Ê¥³¥é¥Ü¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Ä¹¤¤Ä¹¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Î£³£°¼þÇ¯¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢£Ó£É£Á£Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â£³£°¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯Îð¤âÆ±¤¤Ç¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡¢¶á¤¤¤è¤¦¤Ç±ó¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤«»þÂå¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¡Ê£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£È£Á£Ä£Å¤Î±É´î¡Ë¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤·¤Æ¤¹¤°ÎÞ¤³¤Ü¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÎÞ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤â¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÎÞ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤ÎÞ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç£±²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡¢Á´°÷¤½¤í¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éÁ´Éô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´é½Ð¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£