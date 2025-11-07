それ、本命には送らない。男性が“遊びの女性”にだけ送るLINEの特徴
男性の本音って分かりにくいけれど、そんなときにチェックしたいのがLINEのメッセージ。なぜなら、本命の女性と遊び相手では、明らかにメッセージの送り方が全然違うものだからです。そこで今回は、要注意な男性が“遊びの女性”にだけ送るLINEの特徴を紹介します。
返信が明らかに手抜き
「了解」「おつ」「りょ」など、明らかに手抜きな返信ばかり送ってくる男性は要注意。男性は好意を寄せている女性には丁寧で気遣いのあるメッセージを送るのに、遊び相手にはスタンプのみや一言返信で済ませがちなところがあります。また、既読スルーも日常茶飯事で、「面倒くさい」という気持ちが透けて見えるでしょう。
私生活について一切触れない
どんなに仲良くなっても、彼の職場や住んでいる場所など私生活に関わる情報を教えてくれない男性も遊び目的なのでしょう。男性は好意のある女性なら自然と日常の話や写真を送ってくるものですが、遊び相手の女性には個人情報を一切明かしたがりません。「バレたくない何かがある」「深い関係になりたくない」そんな心理の表れと言えます。
都合の良い関係を求めてくる
「今から会えない？」という突然の呼び出しや、約束していたデートを直前でキャンセルする…こんな自分勝手な連絡が多い男性は、あなたを遊び相手として見ている可能性大。本命の女性には絶対にしないような失礼な行動を平気でしてくるのは、「彼女なら何をしても許してくれる」と軽く見られている証拠です。
LINEは男性の本音が最も表れやすい場所。表面的な優しさに惑わされず、メッセージの質や頻度をしっかりチェックして、あなたを大切にしてくれる男性かを見極めてくださいね。
