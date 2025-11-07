「浮気なんてしなさそう」な男性ほど危険？不倫予備軍の意外な共通点
不倫は見た目や性格ではなく、“心理的なスキ”から生まれるもの。だからこそ、“誠実そうに見える男性”ほど、油断ならないケースもあるのです。そこで今回は、浮気なんてしなさそうなのに、実は不倫に走りやすい男性の特徴を紹介します。
承認欲求が人一倍強い
承認欲求が人一倍強い男性は、仕事や家庭で「ちゃんと評価されたい」という気持ちが強いもの。しかし、努力が報われないと「誰かに認めてほしい」という欲求が高まり、そのタイミングで褒めてくれる女性が現れると、一気に心を持っていかれてしまうことがあります。
「自分は浮気しない」と公言している
自分の誠実さを過大評価している男性も危険。「自分は絶対に浮気しない」と公言する人ほど実は心のガードが甘く、「ちょっとくらいなら平気」「こんなに親密になっても一線は越えない自信がある」と無自覚に他の女性と距離を詰めてしまうことがあります。
外では“いい人”を演じがち
誰にでも優しく、頼まれごとを断れない“いい人”な男性も要注意。「悪い人じゃないから」という理由で、職場やSNSで女性と親密になってしまい、気づけば「断りきれなかった」を言い訳に関係を持ってしまうことがあります。
不倫をするのは“誠実じゃない人”とは限りません。もし彼氏や夫に今回挙げた特徴に心当たりがあるなら、十分に注意してくださいね。
