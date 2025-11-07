“返信の速さ”より大事！男性がLINEで見せる「本命サイン」
「LINEのやり取り、脈ありか脈なしなのか分からない…」そんなモヤモヤ、ありますよね。実は、男性の“本命サイン”は返信の速さだけでは判断できません。何気ないやり取りの中に、ちゃんと“好き”のヒントが隠れているんです。そこで今回は、LINEで見逃しがちな男性の「本命サイン」を紹介します。
あなた発の話題を続けてくれる
男性が興味のない相手に対しては、会話が一問一答で終わりがち。でも本命の女性には、自分から話を広げようとする傾向があります。あなたの「今日〇〇行ってきた！」に対して、「どうだった？」「俺も行ってみたい」と会話を続けようとするなら、かなりの好感度サイン。やり取りを“終わらせたくない”証拠です。
ふとした日常を共有してくる
「今日は〇〇食べた」とか「今、帰り道〜」など、特に意味のない報告LINE。実はこれ、あなたに“自分のことを知ってほしい”という気持ちの表れです。気になる人には、なんてことのない出来事でも共有したくなるもの。もしそんなLINEが頻繁に届くなら、それは本命アピールの一種でしょう。
あなたの反応を気にする一言がある
「これ、どう思う？」「〇〇さんならどうする？」など、あなたの意見を聞きたがる男性は、あなたとの距離を縮めたい証拠。あなたの考えを知ろうとするのは、あなたに関心があるということ。あなたの意見を聞きたがるメッセージには、ほぼ確実に好意のサインが隠れています。
LINEは“文字だけの会話”だからこそ、言葉の奥に本音がにじみます。脈アリなのかどうか迷ったら、「どれだけあなたに興味を持っているか」で見極めてみてくださいね。
