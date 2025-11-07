恋愛対象になれないのには理由がある。キレイでも「モテない女性」の特徴
男性からアプローチされるけど、なかなか恋愛関係に発展しないと悩む女性は少なくありません。
そこには何か理由があるのかも。
そこで今回は、キレイでも「モテない女性」の特徴を紹介します。
会話が噛み合わない
男性が意外と男性が重視しているポイントが会話がスムーズにできるかということ。
男性が話していた内容に対して適切な返しやリアクションができなかったり、男性の話を遮って話題を変えたりしていると、そのうち男性はその女性と会話することに疲れてしまうでしょう。
気に入られようと必死な印象を与えている
自分では気づかないところで、男性から気に入られようと必死になっている様子を見せる女性は恋愛対象から外されやすいです。
その必死になっている様子を男性が受け止めてくれるのは社交辞令的な行動であって、一般的に男性は飾り気のない普段の姿を見せてくれる女性に惹かれるもの。
男性は女性に「無理してそう」「飾っていそう」と感じると、一緒にいるだけで息苦しく感じたり、重たい印象を持ったりするので注意しましょう。
どんなに容姿がキレイであっても、今回紹介した特徴を見せてしまうと男性から「合わない」「付き合えない」などと結論を出されてしまうので、会話スキルを磨いたり、自然体の姿を見せたりすることを意識していきましょうね。
