わかってほしいな…！やんわりと男性に“脈なし”を伝える「賢い方法」
気のない男性からの好意、うれしいようで正直困りもの…。ハッキリ「ごめんなさい」と言えば角が立つし、やさしく断ろうとすれば逆に期待されてしまうことも。そんな時こそ使いたいのが、相手を傷つけずに距離を置ける“やんわり脈なしサイン”。そこで今回は、自然に実践できるようになりたい「NOと伝わるけど冷たくならない方法」を紹介します。
テンションを合わせず「落ち着いた返信」で差をつける
気がない相手にまでハイテンションで返すと、どうしても「脈アリかも」と勘違いされがち。あえてテンションを合わせず、“落ち着いたリアクション”を意識しましょう。例えば「そうなんだ」「ありがとう」など短めの返信にするだけでも、あなたの“温度感の違い”が自然と伝わります。
会う約束は濁さず「忙しい」を軸に断る
予定を曖昧にせず、「最近ちょっと忙しくて…」と一貫して伝えるのがスマート。理由を変えずに同じトーンで断ることで、相手も“これは脈なしだな”と察してくれます。「また今度ね」など曖昧な返しは、逆に期待を持たせるNGワード。“忙しさ”を盾にするのが最も無難です。
褒める方向を「恋愛以外」にシフト
“否定”ではなく“方向転換”で伝えるのも大人のお断りテク。「話しやすい」「相談しやすい」など、友達としてのポジティブワードを選べば、男性のことを尊重しながら、やさしく「恋の対象外ですよ」と伝えられはずです。
好きでもない男性に対して冷たくする必要も、無理に好かれようとする必要もありません。“やんわりと、でも一貫して”距離を取ることで、誤解を防ぎつつ、あなたの優しさをちゃんと見せていきましょう。
