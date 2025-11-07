キュートなミッキー＆フレンズも要注目。今年も【ディズニーストア】はクリスマス限定アイテム盛りだくさん
今年もホリデーシーズンを彩る「DISNEY CHRISTMAS」のコレクションを、新宿のディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア各店舗、公式オンラインストアで、2025年11月4日から順次発売。どれも欲しくなるクリスマス限定グッズをそろえます。
｜クリスマスを飾るデコレーションアイテムを豊富に用意
新宿にあるディズニーフラッグシップ東京では、“おうちクリスマス” をより楽しめるデコレーションアイテムやお菓子などを多数ラインアップ。ディズニーストアの一部店舗では、クリスマスの特別な店内装飾も実施します。
▲ディズニーフラッグシップ東京
入口にはクリスマスツリーも登場。2025年11月7日（金）の16時ごろから、キャストによるハンドベル演奏やクリスマスツリーの点灯式がおこなわれます。
▲クリスマスマーケットをテーマにした店内
クリスマスをテーマにした特別な店内装飾のディズニーフラッグシップ東京。クリスマスのデコレーショングッズやお菓子、ぬいぐるみやアパレルなどが並びます。
▲ライトアップするグッズも注目
「ミッキー＆ミニー ツリー セット」（￥8,500）、「ミッキー＆フレンズ タペストリー ライトアップ」（￥3,800）、「ティンカー・ベル ツリートッパー ライトアップ」（￥5,800）、「チップ＆デール オーナメント ライトアップ ドーム」（￥3,300）、「チップ＆デール ツリートッパー ライトアップ」（￥5,500）など。
▲『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のグッズも新登場
ジャック・スケリントンのコスチュームをモチーフにした白黒ストライプのオーナメントが印象的なツリーやリースなど、モノトーンのデコレーションアイテムはインパクト大。さらに歩くバスタブといたずら好き3人組をモチーフにしたユニークなオーナメントセットなど、ファン必見のグッズも登場します。
▲「ブランケット」￥5,500
ブランケットは雪の結晶やヒイラギの実をモチーフに、レトロテイストのキャラクターアートがとってもキュート。サンタクロースの帽子をかぶったミッキーフェイスのケースに入っています。
｜新作のぬいぐるみもぞくぞく登場
毎年楽しみなクリスマスバージョンのぬいぐるみたち。今年だけの限定コスチュームや可愛らしいポーズも注目です。
▲ミッキー、ミニー ぬいぐるみ 各￥5,000
クリスマスプレゼントの入った袋から顔を出しているミッキーのぬいぐるみもお忘れなく。袋から出すと、プレゼントの袋を担いだサンタクロースに変身します！そして、膝の上にリースをのせたミニーもクリスマス気分が盛り上がるアイテムです。
▲ちょっとレトロな「PIERROT COSTUME」シリーズ
光沢のある生地にポンポン飾りやキラキラ輝くラメを組み合わせたピエロコスチュームのぬいぐるみ（各￥4,000〜）や、キーチェーン（各￥2,800）。
▲「うるぽちゃちゃん クリスマス 2025」各￥1,800
今年のうるぽちゃちゃんはリボンや帽子などチェック柄のアイテムを身に着けていて、おそろいコーデで楽しめます。うるんだ瞳の雪だるまも可愛らしさ満点です。
▲「アイシングクッキー風キーチェーン」各￥1,600
アイシングクッキーをイメージしたぬいぐるみキーホルダーは、クリスマスツリーのオーナメントとしても飾れます。写真（下）はドーナツから顔を出すチップとデール、ラッピングバッグをビリビリ破いて顔を出したスティッチのぬいぐるみキーチェーン（各￥3,000）など、多彩なキーチェーンをそろえます。
｜キャンディーやチョコレートもクリスマス仕様
クリスマスデザインのパッケージや缶ケースに入ったお菓子も多数登場。あなたのコレクションにぜひくわえてみてください。
▲「ミッキー＆ミニー クランチチョコレート ケース入」￥3,300
真っ白な雪を被ったクリスマスツリー型のケースにはクランチチョコレートが入っています。
▲ツリーに飾って楽しむアイテムも
星型オーナメント風のパッケージにミッキーのプリントビスケットが入った「ミッキー＆フレンズ ビスケット」（￥650）や、ボールオーナメント風の缶ケースに入った「ミッキー＆フレンズ キャンディー 缶入り」（￥800）、キャラクターのオーナメントをあしらった缶ケース入りの「ミッキー＆フレンズ クランチチョコレート」（￥1,400）。
▲店内のアートワークもクリスマスバージョンに
今年も多彩なアイテムをそろえたクリスマスグッズ。ディズニーフラッグシップ東京には、クリスマス限定のアートワークやクリスマスの装飾も盛りだくさん。素敵なフォトスポットにもなるので、ぜひ訪ねてみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：ディズニーフラッグシップ東京 https://store.disney.co.jp/special/disney-christmas.html＞ Ⓒ Disney Ⓒ Disney/Pixar Ⓒ Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
