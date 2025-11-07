ハグされれば分かる。男性の「本気度」を確かめる方法
男性からハグされたとき、そのハグの仕方によって相手の本気度を確かめることができます。
そこで今回は、男性のハグのどこに注目すべきかを紹介します。
どれくらいの時間をかけてくれるか
まず確かめるべきは、男性がはぐにかけてくれる時間です。
ハグの時間に本気度は比例すると言っても過言ではありません。
時間をかけてくれればくれるほど、本気度が高いと見て良いでしょう。
腕の位置はどこにあるか
ハグの際に男性の腕がどこにあるかもチェックすべきポイントです。
首に手を回してもらえると密着度がより強くなりますし、何より男性の独占欲が極限にまで高まっている証拠と言えます。
低い位置からハグしてくる場合は要注意かも
ハグをする時、男性があなたよりも低い位置の場合が要注意かも。
通常なら女性と同じ高さか、女性よりも高い位置から抱きしめるもの。
もしかしたら単純に誰かに甘えたいだけという可能性もあり、恋愛対象として見られていないこともあり得ます。
ハグの仕方である程度男性の本心が見えてきますので、ぜひ今回紹介したポイントを頭に入れておいてくださいね。
🌼思わずドキドキ…。彼氏の心を虜にする「ハグのテクニック」