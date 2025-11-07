マットもツヤも洒落見え。塗るだけで“2025秋冬の旬顔”になれる「トレンドリップ」３選
リップひとつで顔の印象は劇的に変わります。とくに秋冬は、服のトーンが落ち着くぶん“リップの質感”が旬顔づくりのカギ。塗るだけで今っぽさが出るリップを選べば、マンネリ気味のメイクもぐっと洗練されます。そこで今回は、季節感と洒落感を兼ね備えた“2025秋冬の主役リップ”３本をピックアップ。ホリデーシーズンにも映える、大人の口元を演出してくれます。
【イントゥーユー】大人の甘さを引き出す“ふんわりマット”リップ
中国発の人気ブランド「イントゥーユー」から登場したのは、チークにも使えるマットリップ。ミュートメイクにもマッチする落ち着いたトーンが魅力で、肌に溶け込むようになじみます。
▲イントゥーユー「スーパーマットリップ＆チークマッド」 全22色 ￥1,430（税込）
まるで泥のようにクリーミーでベタつかない新感覚テクスチャー。マットなのに乾かず、唇のシワもふんわりカバーしてくれる優秀アイテムです。チークにのせると自然な血色をプラスし、ワンホン風の“ぼかし美”を叶えます。休日メイクにもぴったりの一本。
【ルナソル】透明感を格上げ！光をまとう“ツヤリップ”
ルナソルから2025年11月21日発売の「イルミネイティングリップオイル」は、光の浮遊感をまとうようなツヤが魅力。ツヤリップを超えた“輝きのニュアンス”で唇の立体感を際立たせます。
▲ルナソル「イルミネイティングリップオイル」 限定３色（写真はEX01 ユニコーンテイル） 各￥3,520（税込）
ホワイトベースに偏光パールが溶け込み、見る角度でグリーンやピンクがゆらめく幻想的な光沢。ヒアルロン酸やローズヒップオイルなどの美容液成分配合で、うるおいに満ちたリップを長時間キープします。手持ちリップに重ねるだけで、瞬時にホリデームードを演出。
【シュウウエムラ】肌印象を引き立てる！計算づくしの“ヌードリップ”
「シュウウエムラ」からは、アジア人の肌を美しく見せることを追求したヌードリップが登場。ピンクをほんのり効かせた彩度設計で、どんなトーンの肌にも自然になじみます。ベージュでもくすまず、血色感を残しながら洗練された印象に見せてくれるのが魅力です。
▲シュウウエムラ「キヌルージュ クリーム」 全12色 ￥5,280（税込）
ホイップのようなとろけるテクスチャーが唇をふんわり包み込み、塗る瞬間から高揚感を与えてくれる心地よさ。シア脂やツバキ種子油などの保湿成分をたっぷり配合し、乾燥しがちな秋冬でもしっとり感が続きます。ひと塗りで肌全体のトーンまで明るく見せてくれるような“計算されたヌードカラー”は、まさに大人のためのリップ。オン・オフ問わず使える万能さで、冬の装いにも自然と馴染みます。
秋冬メイクの主役は、質感で魅せるリップ。マット・ツヤ・ヌード、それぞれの仕上がりを気分やシーンで使い分ければ、“洒落感と女性らしさ”を両立した旬顔が完成します。この秋冬は季節のムードまでまとうリップメイクを楽しんでみて。＜text＆photo：Chami＞ ※本コンテンツの画像（top）は生成AIを利用して作成しています
