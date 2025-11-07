ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¶âÍË¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤ÇÀî±ÉÍûÆà¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊì¤Ë
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Àî±É±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç³Ð¤¨¤¿Äñ¹³´¶¡õ¹¬¤»¡¡·ëº§¤äÎø°¦¤Ë¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¥Ê¥·¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±É¡Ë¡£
¡¡·°¤Ï¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡½¡½·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤ÎÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¡¦º´¡¹ÌÚÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ì°Â¿´¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤Ï¤ÎËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤Ï¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ëËÜ¶¶¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ëçý³¤·Ã¤ËÀÜ¿¨¡£¤¤¤í¤Ï¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¿µ¸ã¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿çý³¤·Ã¤Ï¡Ä¡£
¡¡¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢¼¡²óÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Âè6ÏÃ¤Ë¤ÏÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¤Ç°ìÂÀè¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î½Ð±é¾ðÊó¡£TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Àî±É¤¬±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÊì¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤ÄÅçºê¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³Î¤«¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÅçºê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤ÎÊì¡¦Æü¹â¥ß¥Ä¥³¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤ß¤Ä¤³¡Ë¡£É×¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬À¾°ËÆ¦¤Çµù»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤¬½¬´·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¶¸µµ¤¤Ê¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ì¼¤ËÆÍÁ³ÂçÎÌ¤Îµû²ðÎà¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ì¼¤ÈÂ¹¤ò°Æ¤¸¤ëÍ¥¤·¤¤Êì¤Ç¤¢¤ê¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿Åçºê¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÂ¹¤Î¤¤¤ë¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÉÌò¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤à¡£¤½¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æü¹â¥ß¥Ä¥³Ìò¡§ÅçºêÏÂ²Î»Ò
¡¡¡È¥É¥é¥Þ¤ÎTBS¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¶âÍË¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê½Ð±é¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤Ç¤¤¿¤ê¡Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤¬¡¢°ã¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤Ç¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Î´Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÀÎ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤â¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ß¥Ä¥³Ìò¤Ç»ä¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤óÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Æ¤¬»Ò¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ä¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÌä¤ï¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤ÎÎ¾Êý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊý¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¿á¤½ÐÊª¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£¼õ¸³¤äÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤Ê¤É¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç³Ð¤¨¤¿Äñ¹³´¶¡õ¹¬¤»¡¡·ëº§¤äÎø°¦¤Ë¡Ö¾Ç¤ê¤Ï¥Ê¥·¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡·°¤Ï¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡½¡½·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©
¡¡Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤ÎÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¡¦º´¡¹ÌÚÃÒÌé¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ì°Â¿´¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¤¤í¤Ï¤ÎËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤Ï¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ëËÜ¶¶¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ëçý³¤·Ã¤ËÀÜ¿¨¡£¤¤¤í¤Ï¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¿µ¸ã¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿çý³¤·Ã¤Ï¡Ä¡£
¡¡¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢¼¡²óÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Âè6ÏÃ¤Ë¤ÏÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¤Ç°ìÂÀè¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î½Ð±é¾ðÊó¡£TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Àî±É¤¬±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÊì¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤ÄÅçºê¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³Î¤«¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÅçºê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤ÎÊì¡¦Æü¹â¥ß¥Ä¥³¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤ß¤Ä¤³¡Ë¡£É×¤È2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬À¾°ËÆ¦¤Çµù»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤¬½¬´·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¶¸µµ¤¤Ê¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ì¼¤ËÆÍÁ³ÂçÎÌ¤Îµû²ðÎà¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ì¼¤ÈÂ¹¤ò°Æ¤¸¤ëÍ¥¤·¤¤Êì¤Ç¤¢¤ê¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿Åçºê¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÂ¹¤Î¤¤¤ë¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÉÌò¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤à¡£¤½¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
¢¨ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æü¹â¥ß¥Ä¥³Ìò¡§ÅçºêÏÂ²Î»Ò
¡¡¡È¥É¥é¥Þ¤ÎTBS¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¶âÍË¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê½Ð±é¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤Ç¤¤¿¤ê¡Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤¬¡¢°ã¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤Ç¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Î´Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÀÎ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤â¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ß¥Ä¥³Ìò¤Ç»ä¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤óÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Æ¤¬»Ò¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ä¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÌä¤ï¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤ÎÎ¾Êý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊý¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¿á¤½ÐÊª¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£¼õ¸³¤äÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤Ê¤É¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª