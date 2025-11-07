巨人で１０年間プレーし、今季限りでの現役引退を決断した重信慎之介外野手（３２）が７日、自身のユーチューブチャンネル「しげガレージ」で「引退会見。」のタイトルで動画を公開。約１７分間の動画で決断の理由など詳細を語った。

スーツ姿でカメラの前に着席した重信。「ただいまから引退会見を行います」という記者役の女性の言葉から始まり、その女性の質問に答える形式で自らの言葉で引退について話した。

引退を決断した理由は「野球をできるという環境がなかったということ」と他球団の編成状況を冷静に見極めて判断したとした。

迷いや葛藤はありましたかの質問には「正直ありました」と正直に明かした。

さらに「由伸さんを胴上げしたかったという思いはあります」と入団時の監督の高橋由伸さんを優勝の胴上げできなかった悔しさを吐露。今季ヘッドコーチを務めて退団した二岡智宏氏へ「熱い愛を感じていました」と感謝も口にした。

詳細はユーチューブの「しげガレージ」で視聴できる。

◆重信 慎之介（しげのぶ・しんのすけ）１９９３年４月１７日、千葉・佐倉市生まれ。３２歳。早実、早大を経て２０１５年ドラフト２位で巨人入団。１８年に中日・松坂大輔からナゴヤＤでプロ初本塁打。１軍では通算２３０試合で１８９安打、打率２割３分、７本塁打、５５打点、７０盗塁。１７３センチ、７４キロ。右投左打。