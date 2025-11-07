オリックス・山崎颯一郎投手が７日、高知キャンプ２日目に投球練習を行った。今季終了後は初となるブルペン入りで、変化球を交えて６８球。「どちらかというとスムーズ（な動き）というか、最後にしっかり力が伝わるような感覚で。真っすぐは普通に良くて、シーズン中と変わらない出力というか、（指の）かかりで投げられた」と、納得の表情を浮かべた。

今季は３度のファーム調整を経験し、２８試合登板と苦しんだが、９月以降は８試合で１勝４ホールド。９月２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では、２試合連続で無死満塁の火消しに成功した。山崎は「あそこから変わったと言っても、本当に過言ではない。発見したことがすごく多い」と、マウンド上での変化を口にした。

「いつもの僕だったら『絶対に抑えてやる』みたいな感じで、ツースリー（フルカウント）とかギリギリまで行っていたと思う。『打たれても当たり前だし、しゃあないやろ』って感じでいったからこそ、すごく落ち着いて周りが見えた」。絶体絶命な状況下での開き直りが好結果を生み、冷静を保つことの大切さを教えてくれたという。

「僕はあまり、力んじゃいけないタイプ。しっかり打者を見て、観察じゃないけど、最後の方は反応とかも見られるくらいになった。それくらいの余裕があったので、これが自分の中で目指すべき場所。本当に自分にとって新しい感覚」

昨年の高知キャンプは、球速やフォームを取り戻す作業がメイン。だが、今秋は「もう、そこじゃなくて。より実戦に近い、実戦で使えるものを習得するためのキャンプ」と、カーブの精度に磨きをかけている。「一歩ずつではあるけど、段階を踏んで（成長）できている」と前を向き、１０年目を迎える来季の飛躍だけをイメージした。