「手持ち服」→ 即こなれる！【大人のしまむら】40・50代の1軍♡「おしゃ見えベスト」

手持ちのニットやシャツなどに重ねるだけで即こなれる「おしゃ見えベスト」を、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】からご紹介。アウターにもライナーにもなるキルティングベストや、ほどよいゆとりのあるカーディガンベストは、羽織るだけで旬なレイヤードスタイルが完成するはず。ベストを使ったスタイリングとともに、着こなしのヒントをチェックしてみて。

インにもアウトにも活躍の予感！ キルティングベスト

【SEASON REASON by Lin.&Red】「キルティングベスト」\2,970（税込）

軽やかで上品なカーキカラーが、ミリタリーすぎず大人っぽく着られそうなキルティングベスト。大きめのポケットがほどよいアクセントになり、着こなしに立体感を与えてくれるかも。ロング丈なので、気になる腰まわりを自然にカバーしてくれそうなのもうれしいポイントです。タートルニットやシンプルなワンピースを合わせるだけで、鮮度をぐっと高めてくれそう。冬には、ウールコートのインナー使いにもGOOD。

ロングベストでIラインシルエットが際立つコーデ

カーキのキルティングベストを、ブラックコーデにさらりと重ねた大人のカジュアルスタイル。落ち着きのあるカーキベストが、Iラインシルエットを際立たせてスタイルアップ効果を叶えてくれるかも。足元はローファーでほどよく引き締め、キャップでラフさをプラス。抜け感のある今っぽいバランスを楽しんでみて。

羽織るだけでこなれるカーディガンベスト

【SEASON REASON by Lin.&Red】「カーディガンベスト」\1,969（税込）

ほどよいゆとり感でシルエットもきれいなカーディガンベスト。チャコールグレーのやわらかなトーンが、カジュアルにもきれいめにもマッチしそう。シャツやロンTに重ねるだけで、旬度の高いレイヤードスタイルが楽しめるはず。ボタンを留めても裾が軽く開くデザインなので、ほどよい抜け感を演出できるのもポイントです。オンオフ問わず着回せそうな予感。

ワンピース × カーディガンベストでつくる大人のリラックスコーデ

くすみブルーのワンピースにカーディガンベストを重ねた、大人のリラックスコーデ。ワンピースとベストを同系色にすることでコーデ全体がまとまり、こなれた印象に引き寄せてくれるかも。季節感たっぷりのボアバッグをコーデのアクセントにすれば、ほどよく肩の力が抜けた休日にぴったりなスタイリングに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase