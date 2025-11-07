17歳で長男を妊娠した元美人ギャルが「結婚するために子どもを作った」と告白。25年前、互いに一目惚れしたという元暴走族総長の夫との出会いを振り返った。

【映像】元暴走族総長と美人ギャル夫婦の現在の姿

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのはTikTokで話題の女子高生キックボクサー・岡本琴弥さん（16）と、琴弥さんを支える父・憲佑さん（42）、母・香奈さん（42）。琴弥さんが憧れる7歳年上の兄・基康さんはプロのキックボクサーで、初代JLAウェルター級王者でもある。

両親はともにゴリゴリの“元ヤン”。父・憲佑さんは「暴走族で総長になりました」と頭にハチマキを巻いたサングラス、特攻服を着た17歳の写真を披露した。そして母・香奈さんも16歳の時はイケイケの金髪ギャル。2人は25年前に出会い、お互いに一目惚れだった。

香奈さんは憲佑さんと出会って高校を辞め、「結婚するために子どもを作った」と出会いからわずか9か月で妊娠。しかし「上の子がお腹にいる時に、（夫が傷害事件で逮捕され）鑑別所に…」と結婚生活はいきなり波乱に見舞われた。

憲佑さんは出所後に建築現場で働くようになるが、仕事が安定せず香奈さんがホステスとして家計を支えていた時期も。そんな憲佑さんが変わったのは琴弥さんが生まれてからだった。

憲佑さんは心を入れ替え「命をかけて仕事しないと」「寝ないで働いて3人養わないと」と責任感を持ち始めた。建築現場で床の仕上げ作業の道を極めると６年前に独立。今では大黒柱として一家を支えている。