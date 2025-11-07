元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が7日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。

宮崎県宮崎市で行われている、侍ジャパンの強化合宿を取材した模様がオンエアされた。

松坂さんはまず、侍ジャパンの井端監督を直撃。話題はサイン伝達機器「ピッチコム」に。

NPBでは導入されていないが、世界一連覇を目指す来年3月のWBCでは使用されるため、今回の合宿で投手、捕手が身につけて慣れようと必死に取り組んでいる。

ピッチコムの操作は思った以上に複雑で、井端監督は「キャッチャーが一番パニックを起こしている。多すぎて、やることが」と話した。

松坂さんはさらにブルペンで投球練習を行う投手陣に熱視線。

シーズンが終了したばかりで、特に投手は調整が難しい時期。大勢（巨人）や藤平（楽天）、北山（日本ハム）、松山（中日）らのピッチングを見て「ちゃんとパフォーマンスを上げられる準備ができていないと、なかなかあれだけのボールは投げられないと思うので。シーズンが終わってからちょっと間が空いていますけど、気持ち的にも体力的にも休ませすぎない。ある程度のところをキープしながら過ごしていたんじゃないですかね」と評した。

侍ジャパンは15、16日に韓国代表と強化試合（いずれも東京ドーム）を実施。15日は午後6時30分からテレビ朝日系列で生中継される。